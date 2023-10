BVB-Coach kritisiert Spieler scharf: "Nicht an der Leistungsgrenze"

Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage zeigte die Dortmunder Zweitvertretung ausgerechnet zuhause vor einer Rekordkulisse keine gute Leistung und verlor gegen RWE. Trainer Jan Zimmermann kritisierte einige Spieler - ohne Namen zu nennen - scharf.

Nur zu gerne hätte Patrick Göbel vor dieser Kulisse mit den Dortmundern einen Sieg gefeiert. "Schöner wird's nicht mehr wahrscheinlich", sagte er angesichts der Rekordzahl von 17.093 Zuschauern für die BVB-Zweitvertretung im Signal-Iduna-Park. "Aber heute wird jeder nach Hause gehen, schlecht schlafen können und sich Gedanken machen: Warum? Wieso? Weshalb?"

Nach zuvor fünf ungeschlagenen Partien kassierte Dortmund II gegen Rot-Weiss Essen am Freitagabend unter Flutlicht eine 1:2-Niederlage. "Das hätten wir abwenden können, wenn wir ab 19 Uhr parat gewesen wären", kritisierte Göbel bei "MagentaSport" vor allem den ersten Durchgang, in dem die Schwarz-Gelben überhaupt nicht gut im Spiel waren. "Heute haben Basics gefehlt, mit denen man Spiele gewinnt. Das müssen wir uns als Team vorwerfen."

Spieler zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Sein Trainer sah es genauso und benannte die "Basics" sehr deutlich. "Es sind heute nicht genug Spieler an ihre Leistungsgrenze gekommen, dass es sich für einen Punkt oder mehr hätte auszahlen können", monierte ein äußerst unzufriedener Jan Zimmermann. "Ich glaube, mit einer guten Leistung hätten wir mindestens einen Punkt holen können. Aber wir haben einfach keine gute Leistung gezeigt."

Am Ende gehe es auch um die Intensität in dieser Liga. "Wir hatten in der zweiten Hälfte viele aussichtsreiche Situationen, die wir dann aber nicht gut und zielstrebig genug zu Ende gespielt haben", so Zimmermann. Dass Paul-Philipp Besong verletzungsbedingt fehlte und Justin Butler ebenfalls mit einer Blessur bereits in der 22. Minute ausgewechselt werden musste, wollte der Trainer nicht als Ausrede gelten lassen. "Das reicht mir nicht", unterstrich Zimmermann. "Es gibt genug Spieler, die reingekommen sind, die den Anspruch haben, bei uns zu spielen, und da erwarte ich dann einfach mehr."

Zimmermann zur Elfmeter-Situation

Zurückhaltender äußerte er sich zum nicht gegebenen Elfmeter in der 60. Minute, als Guillermo Bueno Lopez

nach gutem Dribbling im Strafraum von Eric Voufack zu Fall gebracht worden war. "Ja. Klar. Elfmeter", kommentierte Zimmermann die Szene kurz und knapp, wohlwissend, dass Dortmund zuvor durch eine Fehlentscheidung per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 (57.) gekommen war. "Pari pari", nannte es RWE-Coach Christoph Dabrowski ganz passend.

"Butler-Verletzung trifft uns sehr"

Weil den Essenern postwendend der erneute Führungstreffer gelang, stand am Ende ein 1:2 aus Dortmunder Sicht. Bis zum Auswärtsspiel beim Waldhof am nächsten Freitagabend gibt es also einiges aufzuarbeiten. Ob Butler beim Auswärtsspiel schon wieder dabei sein kann, ist fraglich. Der 22-jährige Stürmer humpelte nach einem Kampf mit einem Essener Abwehrspieler um den Ball vom Feld. "Die Verletzung trifft uns sehr", konnte Zimmermann noch nichts Genaues sagen.