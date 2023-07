BVB bindet Meyer: "Viel mehr als ein zweiter Torhüter"

Alexander Meyer hat sich als Nummer zwei bei Borussia Dortmund bewährt und erhält eine Vertragsverlängerung. Jetzt will er Titel.

So wie Gregor Kobel bei Borussia Dortmund als Nummer eins unumstritten ist, ist es Alexander Meyer als Nummer zwei. Und so war es keine dicke Überraschung, als der BVB am Freitagvormittag vermeldete, dass der 32 Jahre alte Torhüter seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert hat. Als Meyer im vergangenen Sommer von Jahn Regensburg gekommen war, hatte er zunächst bis 2024 unterschrieben.

"Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter", betont BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Klubmitteilung. "Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht."

In der abgelaufenen Saison kam Meyer auf mehr Einsätze, als er wahrscheinlich bei seinem Wechsel erwartet hatte: Weil Kobel in Herbst und Frühjahr von Verletzungen ausgebremst wurde, spielte Meyer siebenmal in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt 3,14) und fünfmal in der Champions League (2,80). Vor allem beim wichtigen Gruppenspiel in Sevilla (4:1) glänzte er (kicker-Note 1,5). Einen noch weitaus besseren Bundesliga-Notenschnitt verhinderte dagegen insbesondere sein unglücklicher Auftritt gegen den FC Bayern (2:2, kicker-Note 5).

"BVB-Familie" statt VfB

Zuletzt hatte es lose Gerüchte um eine Rückkehr zum VfB Stuttgart gegeben, der in diesem Sommer noch einen Torhüter sucht. Doch Meyer, zwischen 2017 und 2019 im VfB-Trikot, sagt: "Ich bin sehr glücklich darüber, weiterhin ein Teil der BVB-Familie zu bleiben."

Er sei vom ersten Tag an "von jedem Einzelnen super aufgenommen" worden und habe sich "direkt wohlgefühlt", schwärmt der 1,95-Meter-Hüne, der die im letzten Moment verpasste Meisterschaft gerne nachholen würde: "Jeder hat schon in der vergangenen Saison gesehen, was mit diesem Verein möglich ist. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wir in naher Zukunft Erfolge feiern und Titel holen."