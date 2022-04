BVB bestreitet Benefizspiel gegen Dynamo Kiew

Borussia Dortmund trifft am 26. April für den guten Zweck auf Dynamo Kiew - und bittet nicht nur Fußballfans, dabei zu sein.

"Wir stehen an der Seite der Ukrainer", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. AFP via Getty Images

Während an diesem Tag an anderer Stelle das Champions-League-Halbfinale eröffnet wird, will Borussia Dortmund am 26. April ein "weltweit beachtetes, solidarisches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden in Europa setzen". Dazu bestreitet der BVB im Signal-Iduna-Park ein Benefizspiel gegen den ukrainischen Topklub Dynamo Kiew, mit dem sich die Verantwortlichen am Donnerstagabend verständigt haben.

"Fußball ist die schönste Nebensache der Welt", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. "Aber es gibt Dinge, die so viel wichtiger sind. Frieden, Gesundheit, Heimat, Bildung. Mitten in Europa ist all dies nun keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das schmerzt sehr. Wir stehen an der Seite der Ukrainer, haben gemeinsam mit der BVB-Familie schon viele Tonnen Hilfsgüter in das Land gebracht und möchten nun auch Geld sammeln."

Explizit sind nicht nur Anhänger der Borussia bei dem Spiel willkommen. "Wir bitten Sie alle, egal, ob Sie den BVB unterstützen oder eine andere Mannschaft, ob Sie Fußballfan sind oder nicht - bitte kaufen Sie ein Ticket für unser Benefizspiel gegen Dynamo Kiew", so Geschäftsführer Carsten Cramer. "Lassen Sie uns gemeinsam ein weltweit beachtetes, solidarisches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden in Europa setzen. Und lassen Sie uns vor allem den Menschen vor Ort gemeinsam helfen."

Rose wäre auch drei Tage vor dem Bayern-Spiel bereit gewesen

Der Reinerlös des Spiels werde einer Organisation zugutekommen, "die wir gerade sorgsam auswählen und die sicherstellt, dass Ukrainern in Not unmittelbar geholfen wird. Dafür stehen wir als BVB ein", betont Cramer. Wie der Ticketvorverkauf abläuft, soll noch bekanntgegeben werden.

Dass die Partie drei Tage nach dem Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern ausgetragen wird, stört Trainer Marco Rose nicht. "Selbst wenn es drei Tage vor diesem Spiel hätte stattfinden sollen, wir wären definitiv auf dem Rasen gewesen", sagt er. "Nichts ist zurzeit wichtiger, als gemeinsam für den Frieden einzustehen und den Ukrainern in Zeiten dieser humanitären Katastrophe zu helfen."

Zu welcher Uhrzeit gespielt wird, steht noch nicht fest. Weil jener Dienstag in einer Europapokalwoche liegt, laufen nach BVB-Angaben derzeit Gespräche mit der UEFA.