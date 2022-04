BVB bei Kontern anfällig? Reis: "Da müssen wir ansetzen"

Mit Anspannung, Stolz und großer Vorfreude geht Thomas Reis mit seinem VfL Bochum in das Revierderby am Samstag in Dortmund. Rein sportlich aber trennen die beiden Nachbarn in vielen Bereichen weiterhin Welten.

Im Hinspiel an der Castroper Straße jedenfalls schlug sich der Aufsteiger sehr beachtlich, hielt die Partie lange offen, führte trotz Dortmunder Dauer-Überlegenheit sogar bis in die Schlussphase. Am Ende feierte Bochum das 1:1 gegen die Schwarz-Gelben als Punkt der Moral und der Leidenschaft.

Die Vorfreude ist groß beim VfL, auch wenn der Aufsteiger natürlich beim Tabellenzweiten als klarer Außenseiter ins Rennen geht. Ausgerechnet in Dortmund könnte Bochum am Samstag den Klassenerhalt perfekt machen, am liebsten natürlich dadurch, dass man nicht nur von einer Stuttgarter Niederlage oder einem Unentschieden gegen Wolfsburg profitiert, sondern selbst punktet.

Dagegen spricht natürlich die spielerische Überlegenheit und die größere Qualität auf Seiten der Dortmunder. "Gerade im Passspiel und im Tempo ist Borussia Dortmund natürlich herausragend, mit einer sehr hohen Einzelqualität", betont Thomas Reis.

Bochum wartet seit drei Spielen auf ein Tor

Der Blick auf die Zahlen belegt die Außenseiter-Rolle der Bochumer: Dortmund nutzte 41,0 Prozent seiner Möglichkeiten im Laufe dieser Bundesliga-Saison und weist damit die beste Chancen-Verwertung der Liga auf. Bochum hingegen ist mit nur 21,4 Prozent das bisher schwächste Team, ging zudem in den jüngsten drei Partien jeweils ohne eigenen Treffer vom Platz.

Bochum hat weniger Gegentore kassiert als der BVB

Sehr ausdrucksvoll auch der Blick insgesamt auf die Torbilanz: 77 Tore hat der BVB bisher erzielt, Bochum erst 30. Für die Kompaktheit und Geschlossenheit der Bochumer spricht allerdings auch, dass sie sogar ein Gegentor weniger kassiert haben als der Nachbar, nämlich 45 gegenüber 46.

"Ich spüre pure Freude, dass wir dieses Derby spielen"

"Dortmund hat sich sehr viele Gegentore nach Kontern gefangen, auch da müssen wir ansetzen", fordert Reis. Im jüngsten Heimspiel gegen den FC Augsburg (0:2) brummte der Bochumer Coach ja eine Rot-Sperre ab, nun will er gewohnt engagiert von der Seitenlinie aus dirigieren. "Ich spüre pure Freude, dass wir dieses Derby spielen, und ich bin natürlich stolz, an der Linie stehen zu können", sagt Reis.

Chance für Bockhorn?

Der Cheftrainer also wird am Samstag voll im Einsatz sein, er muss in Dortmund allerdings auf seinen angestammten Linksverteidiger Danilo Soares verzichten, der wegen Hüft-Beschwerden passen muss. Naheliegend wäre, dass der zuletzt gar nicht mehr berücksichtigte Herbert Bockhorn einspringt. Denkbar ist aber auch, dass Maxim Leitsch aus der Innenverteidigung eine Position nach links rückt. Dann würde nach längerer Abwesenheit mal wieder Erhan Masovic in der Startelf auftauchen.