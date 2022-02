BVB bangt um Reyna und Zagadou

Bitter für den BVB: Giovanni Reyna und Dan-Axel Zagadou mussten beim Dortmunder 6:0-Kantersieg gegen Gladbach schon vor der Pause ausgewechselt werden.

Ausgerechnet bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit August musste Reyna kurz nach dem 1:0-Führungstor ausgewechselt werden. Der 19-Jährige musste zunächst auf dem Rasen behandelt werden und wurde schließlich in Tränen aufgelöst in die Kabine gebracht. "Man muss davon ausgehen, dass an der alten Stelle wieder etwas aufgebrochen ist", gab BVB-Coach Marco Rose nach dem 6:0-Heimsieg gegen Gladbach Auskunft.

Reyna hatte sich auf einer Länderspielreise am Oberschenkel verletzt. Auch die Sehne war in Mitleidenschaft gezogen, der Reha-Prozess verzögerte sich mehrmals. "Ich will nicht vorgreifen, aber er wirkte schon fertig", sagte Rose. "Ein fitter Gio wäre für uns wichtig gewesen."

Sorgen bereitet derweil auch Abwehrmann Zagadou, der das Feld ebenfalls vor der Halbzeit verlassen musste. "Der Oberschenkel ist zugegangen. Da müssen wir untersuchen, wie verletzt die Struktur ist", sagte Rose, wohl auch mit Blick auf das kommenden Europa-League-Rückspiel gegen Glasgow. "Die Verletzungen trüben den Sieg schon."