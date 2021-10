BVB auch gegen Augsburg ohne Haaland: "Er hat es probiert"

Erling Haaland (21) wird Borussia Dortmund am Samstag gegen Augsburg erneut nicht zur Verfügung stehen. Bei einem Teamkollegen sieht es besser aus.

Erling Haaland muss sich weiter gedulden. Der Norweger, der bereits am vergangenen Wochenende in Gladbach (0:1) und unter der Woche gegen Sporting (1:0) gefehlt hatte, wird auch am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Augsburg fehlen.

Wie BVB-Trainer Marco Rose am Freitag bekannt gab, plagen Haaland nach wie vor muskuläre Probleme. "Er hat es probiert, aber die Schmerzen sind noch zu stark", so Rose.

Während auch Giovanni Reyna weiter zuschauen muss, sieht es bei Emre Can besser aus. "Er wird morgen dabei sein", sagte Rose über den deutschen Nationalspieler, der in dieser Bundesliga-Saison bislang nur wenige Minuten beim 1:2 in Freiburg auf dem Spielfeld stand.