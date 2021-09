BVB-Aktien bald nicht mehr im SDax gehandelt

Die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA werden ab dem 20. September nicht mehr im SDax gehandelt. Die Auswirkungen für den Verein halten sich in Grenzen.

Die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA werden ab dem 20. September nicht mehr im SDax gehandelt und damit nicht mehr in der sogenannten Dax-Familie der Indizes. In der turnusmäßigen Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse ist die BVB-Aktie einer von sechs Werten, die aus dem kleinsten Dax-Index ausscheiden, Kriterien für diese Entscheidung sind unter anderem die Börsenumsätze und die Marktkapitalisierung des Streubesitzes, beim BVB mit rund 580 Millionen Euro der fünftgeringste Wert im SDax.

Die Aktien wurden mit Wirkung zum 23. Juni 2014 erstmals in den SDax aufgenommen, in dem aktuell die größten 70 Nebenwerte unterhalb von Dax und MDax gelistet sind. Zum Börsenschluss am Freitag lag der Kurs der Aktie bei 6,18 Euro. Erst Mitte August hatte der Wert sein 52-Wochen-Hoch von 6,870 Euro erreicht, zuletzt wurde ihr von Experten immer wieder Aufwärtspotenzial bescheinigt worden.

Die Auswirkungen für den Abstieg halten sich für den Verein in Grenzen und beschränken sich vor allem auf Vorgänge wie Berichtspflichten. Allerdings ist ein leichter Kursverfall möglich, da die Aktie durch die Indexänderung nicht mehr in den Fonds enthalten sein darf, die Indizes direkt nachbilden (ETFs). Der Ausgabepreis der Aktie am 31. Oktober 2000 lag bei 11 Euro.