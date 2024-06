BVB-Abschied fix: Aston Villa verpflichtet Maatsen

Ian Maatsen nimmt einen neuen Anlauf in der Premier League, allerdings nicht mehr beim FC Chelsea: Nach seiner BVB-Leihe schließt er sich Aston Villa an. Kommt es schon bald zum Wiedersehen?

Borussia Dortmund muss ohne Ian Maatsen in die neue Saison gehen. Der 22 Jahre junge Linksverteidiger verlässt den BVB nach seiner halbjährigen Leihe wieder und wechselt zu Aston Villa. Anders als der BVB war der Vorjahresvierte der Premier League bereit, die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von angeblich mehr als 40 Millionen Euro an den FC Chelsea zu zahlen. Maatsen erhält einen Vertrag bis 2030.

Nach dem erfolgreichen Medizincheck im EM-Quartier der niederländischen Nationalmannschaft, für die er noch auf seine ersten Turnierminuten wartet, vermeldete Aston Villa die Verpflichtung, die sich bereits angebahnt hatte. Unter Trainer Unai Emery winken Maatsen weitere Einsätze in der Champions League, für die sich Villa überraschend qualifiziert hatte. Dabei könnte es auch zum schnellen Wiedersehen mit dem BVB kommen.

Nur zwölf Liga-Einsätze - doch Maatsen bringt Chelsea wichtige Millionen

Die Blues hatten Maatsen bereits 2018 als Teenager an die Stamford Bridge gelockt und an Coventry City und den FC Burnley verliehen, ehe er sich im Sommer 2023 bei den Profis beweisen durfte. Weil das nicht nach Wunsch gelang - zwölf (Joker-)Einsätze in der Premier League und drei im Ligapokal -, zog es ihn zum BVB, bei dem er sein Talent viel regelmäßiger zeigte.

Zwar patzte Maatsen im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2, kicker-Note 5) entscheidend, war sonst aber regelmäßig ein belebendes Element auf der linken Außenbahn (16 Bundesliga-Spiele, zwei Tore, kicker-Notenschnitt 3,25), was neben den Dortmundern weitere Interessenten lockte.

Während sich der BVB links hinten neu sortieren muss, schließt Villa eine Kaderlücke - und Chelsea freut sich über wichtige Einnahmen im alljährlichen Kampf um die Einhaltung der Financial-Fairplay-Regeln.