Buxtehuder SV: Zwei Verlängerungen und ein Abgang

Der Frauen-Bundesligist Buxtehuder SV meldet zu Jahresbeginn zwei Vertragsverlängerungen - und einen personellen Abgang.

Kreisläuferin Maxi Mühlner (22) wird den BSV zum Saisonende verlassen. Ihre Positionspartnerin Cara Hartstock (29) dagegen hat ihren Vertrag beim Handball-Bundesligisten um ein Jahr verlängert. Und Rechtsaußen Maj Nielsen (21) hat gleich für zwei weitere Spielzeiten unterschrieben.

Maj Nielsen: "Die Entscheidung, zwei weitere Jahre in Buxte zu bleiben, ist mir sehr leichtgefallen. Sportlich und menschlich fühle ich mich super aufgehoben. Ich freue mich, auf mein siebtes Jahr hier in der Region und habe mit dem Verein noch viel vor!"

Auch Trainer Dirk Leun freut sich über die Vertragsverlängerung: "Maj hat sich nach ihrer Rückkehr nach Buxtehude in vielen Bereichen erkennbar gesteigert. Sie ist noch sehr jung und hat das Potential sich zu einer sehr guten Bundesligaspielerin zu entwickeln. Ich bin sehr froh darüber das wir auch die nächsten beiden Jahre auf sie bauen können."

Zumindest in der nächsten Saison wird der Buxtehuder SV auch auf Kreisläuferin Cara Hartstock bauen können. Die 29-Jährige wechselte 2022 zum BSV, nachdem sie zuvor in der Liga für Oldenburg, Metzingen und Blomberg gespielt hatte.

Mühlner geht

Cara Hartstock sagt: "Es ist natürlich ein schönes Gefühl die Wertschätzung vom Verein zu bekommen und meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ich fühle mich hier sowohl beim Handball wie auch außerhalb wohl. Daher denke ich, dass es für beide Seiten eine win-win Situation ist und wir nächste Saison mit neuem Spielmodus noch mal neue Akzente setzen können."

Trainer Dirk Leun: "Es ist gut, dass wir mit Cara auch weiterhin auf eine der erfahrenen und routinierten Spielerinnen in unserem Team setzen können. Sie hat sich nach einem schwierigen ersten Jahr stabilisiert und sich bei uns zur Stammkraft entwickelt."

Dagegen wird die zweite Kreisläuferin den BSV am Saisonende verlassen. "Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, Buxtehude nach drei Jahren zu verlassen. Aber es ist an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen", so Maxi Mühlner.

Trainer Dirk Leun bedauert den Abgang: "Es ist schade, dass Maxi uns verlässt, denn sie ist nicht nur eine gute Kreisspielerin, sondern auch eine Kämpferin und emotionale Leaderin in unserem Team. Für ihre privaten wie sportlichen Gründe für den Wechsel habe ich durchaus Verständnis und wünsche ihr alles Gute auf ihrem weiteren sportlichen und privaten Weg."

Manager Peter Prior führt aktuell viele Gespräche mit aktuellen Spielerinnen über Vertragsverlängerungen, aber auch mit potenziellen Neuzugängen. Prior: "Ich bin zuversichtlich, dass wir schon bald weitere Neuigkeiten werden melden können."