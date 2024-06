Buxtehuder SV verpflichtet 18-jähriges Talent

Für die kommende Saison vermeldet der Buxtehuder SV einen weiteren Neuzugang. Außerdem wurden zwei Nachwuchs-Talente mit einem Bundesliga-Vertrag ausgestattet und ein weiterer verlängert.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, kommt die 18-Jährige Lin Lück vom Frankfurter HC für mindestens zwei Jahre zum Buxtehuder SV. "Ich freue mich über die Zusage von Lin, sich uns anzuschließen. Wir haben ihre Entwicklung schon über Jahre aufmerksam verfolgt und sind überzeugt von ihren Möglichkeiten, sich bei uns zu einer guten Bundesligaspielerin zu entwickeln," freut sich BSV-Trainer Dirk Leun.

Er führt aus: "Lin verfügt über ein gutes Fundament an Fähigkeiten und ist besonders in der Abwehr schon auf einem guten Level. Mit ihrer Verpflichtung haben wir die Breite in unserem Kader für die anstehende Saison noch einmal stärken können."

"Ich habe mich für Buxtehude entschieden, weil ich dort eine neue Herausforderung sehe, die mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterbringen wird. Buxtehude zeichnet sich nicht nur durch das professionelle, sondern auch das familiäre Umfeld aus, auf das ich mich sehr freue. Ich bedanke mich für das Vertrauen in mich und fühle mich sehr geehrt", blickt Lin Lück auf die neue Aufgabe.

Die Rückraum-Spielerin debütierte bereits mit 15 Jahren beim Frankfurter HC in der 3. Liga. Auch in Buxtehude hat die DHB-Auswahlspielerin ihr Talent auch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Zuletzt war sie beim Final4 der A-Jugend mit sechs Toren im Finale gegen den Buxtehuder SV (26:24) maßgeblich am Gewinn der Deutschen Meisterschaft des Frankfurter HC beteiligt. Daraufhin erhielt sie die Auszeichnung als beste Abwehrspielerin.

"Schmerzen vergehen, aber das ist für immer!": Frischgebackene deutsche Meisterin Lin Lück im Interview

Bundesliga-Vertrag für zwei Nachwuchstalente

Neben der Neuverpflichtung werden mit Torhüterin Ylva Tants und Rückraumspielerin Lucy Saul zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Bundesliga-Vertrag ausgestattet. Saul stammt ursprünglich aus Hessen, spielt seit 2020 für den Buxtehuder SV und wurde mit der A-Jugend im Mai Deutscher Vize-Meister. Nach dem erfolgreichen Abitur will sich die Rückraumspielerin mit verschiedenen Praktika beruflich orientieren und sich ansonsten stark auf den Handball konzentrieren.

Einen Bundesliga-Vertrag für die kommende Saison hat auch Ylva Tants unterschrieben, welche in der neuen Saison im Tor demnach ein Trio mit Laura Kuske und Sophie Fasold bilden wird. Das Buxtehuder Eigengewächs hatte bereits in der Saison 2022/23 einen ersten Bundesliga-Vertrag bekommen, als Lea Rühter ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden musste. In der vergangenen Saison trainierte die 19-Jährige regelmäßig mit der Bundesliga-Mannschaft, spielte aber überwiegend im Drittliga-Team und in der A-Jugend. Mit der wurde sie im Mai Deutscher Vize-Meister und erhielt im Final Four die Auszeichnung als beste Torhüterin. Nach dem erfolgreichen Abitur absolviert Ylva Tants ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer Buxtehuder Grundschule.

Larissa Kroepel gehört bereits seit Januar 2024 dem Bundesliga-Kader des BSV an und hat ihren Vertrag nun um ein Jahr verlängert. In der abgelaufenen Saison war sie war in 16 Spielen dabei und erzielte dabei fünf Tore. Die Maschinenbau-Studentin hat sich zuletzt in Abwehr und Angriff enorm gesteigert und ist in der kommenden Saison neben Cara Hartstock und Neuzugang Jolina Huhnstock eine von drei Kreisläuferinnen im Team von Trainer Dirk Leun. Larissa Kroepel ist ein Buxtehuder Eigengewächs, begann einst bei den BSV-Minis mit dem Handball. Die Kreisläuferin gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgerinnen im der Buxtehuder Drittligamannschaft und erzielte dort 114 Tore (davon 73 Siebenmeter).