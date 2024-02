Buxtehuder SV überrascht Fans bei Blomberg-Spiel mit Neuzugang

Nach über drei Jahren verletzungsbedingter Handball-Pause gab Nyala Krullaars ihr Comeback beim Buxtehuder SV. Bei der 27:29-Niederlage gegen die HSG Blomberg-Lippe erzielte sie drei Tore. Trotz der verpassten zwei Punkte war nicht nur sie nach dem Spiel glücklich.

Drei Tore, Buxtehudes "Spielerin des Spiels", Comeback nach drei Jahren - Nyala Krullaars ist zurück auf dem Spielfeld.

Ein Kreuzbandriss mit diversen Komplikationen zwang sie zu einer Handballpause seit 2020. Nun ist sie wieder fit und verstärkt den Buxtehuder SV bis zum Saisonende. "Ich bin bei etwa 80 Prozent meiner früheren Leistungsfähigkeit", schätzt sich die Rückraumspielerin selbst ein.

Dirk Leun sieht sie trotzdem als Verstärkung für die letzte Saisonhälfte. "Mit Nyala haben wir für das letzte Drittel der Saison noch einmal eine technisch starke Spielerin in unser Team bekommen. Sie kann sowohl im linken Rückraum als auch auf der Spielmacherposition wertvolle Akzente setzen und wird unser Spiel auf jeden Fall mit ihrem Können bereichern".

Verletzung stoppt Vize-Europameisterin

Krullaars galt als ganz großes Talent in den Niederlanden. Bereits 2019 gewann sie mit der U19-Nationalmannschaft Silber bei der Europameisterschaft. Noch im selben Jahr wechselte die Rückraumspielerin als 18-Jährige zum dänischen Erstligisten København Håndbold.

Die heute 22-Jährige stand vor einer vielversprechenden Karriere, bis sie sich im August 2020 in der Saisonvorbereitung das Kreuzband riss. Diverse Komplikationen im Heilungs- und Reha-Prozess verhinderten immer wieder ein Comeback. Es gab lediglich einen Versuch bei Aalborg Håndbold 2021.

Seit 2022 lebt Krullaars zusammen mit ihrem Partner Dani Baijens nach seinem Wechsel zum HSV Hamburg in der Hansestadt. Dort durchlief sie weitere Therapien und Behandlungen, musste aber auch weiterhin Rückschläge wegstecken. Seitdem das Knie wieder hält, trainiert sie vier Mal die Woche beim Buxtehuder SV mit.

So kam es, dass sie mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet wurde und am Sonntag ihr Debüt in Buxtehude gab - völlig überraschend für das Publikum in der Halle, denn vorab gab es keine Informationen. Unter den Fans war auch ihr Freund Dani Baijens. Der niederländische Nationalspieler war begeistert von dem Comeback. "Es macht mich megastolz, dass sie nach drei Jahren Pause so ein Spiel macht."