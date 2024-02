Buxtehuder SV präsentiert dritten Neuzugang

Der Buxtehuder SV vermeldet seinen dritten Neuzugang nach Alina Hampel und Jolina Huhnstock. Diesmal sichert sich der Klub eine Rückraumspielerin aus der 2. Handball Bundesliga Frauen.

Zur kommenden Saison verstärkt Levke Kretschmann (23) den Handball-Bundesligisten. Die 1,78 Meter große Rückraumspielerin wechselt vom Kooperationspartner Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten für zwei Spielzeiten zum BSV. "Auf die neue Herausforderung beim Buxtehuder SV freue ich mich sehr. Mit dem Schritt in die 1. Bundesliga geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich bin mir sicher, dass ich mich beim BSV sportlich sehr gut weiterentwickeln kann und freue mich auf die neuen Aufgaben", äußert sich Kretschmann.

"Levke ist eine technisch starke und sehr spielfähige Rückraumspielerin, die in der zweiten Liga regelmäßig ihre Stärken auf die Platte bringt. Ich finde es sehr schön, dass sie bei uns und mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere in der Bundesliga gehen möchte", ist BSV-Trainer Dirk Leun ist von seinem Neuzugang voll überzeugt.

Kretschmann kam 2018 aus der A-Jugend der HSG Marne/Brunsbüttel zum MTV Heide, schaffte dort zunächst den Aufstieg in die 3. Liga und 2021 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2022 wechselte sie zu den Handball-Luchsen. Levke Kretschmann kann im Rückraum links wie rechts eingesetzt werden. In Heide spielte die Rechtshänderin fast nur im rechten Rückraum, bei den Luchsen auf halblinks.

"Die Luchse waren für mich der erste Verein raus aus der Heimat und rückblickend war dieser Schritt der beste, den ich hätte machen können. Mir wurde von Anfang an viel Vertrauen geschenkt und ich konnte mich menschlich und handballerisch extrem weiterentwickeln. Dafür möchte ich vor allem Dudo und dem gesamten Team danken. Mit dem Wechsel zum BSV und in die 1. Liga geht nun ein großes Ziel für mich in Erfüllung und ich freue mich auf die neuen Herausforderungen", so Levke Kretschmann zu ihrer Entscheidung.

Übernimmt auf und neben dem Feld viel Verantwortung

Levke Kretschmann ist aktuell mit 122/1 Treffern in 19 Spielen die mit Abstand beste Feldtorschützin der 2. Liga. Mit sechs Toren im Pokalspiel gegen den Thüringer HC bewies die Rückraumspielerin im September 2023 ihre Qualitäten auf Erstliga-Niveau und beeindruckte auch dessen Trainer Herbert Müller. Neben ihren spielerischen Qualitäten ist Levke Kretschmann aber auch ein wichtiges Bindeglied zwischen Trainer und Team, sie stellt gemeinsam mit Kapitänin Svea Geist und Hanne Nilsen Morlandstø den Mannschaftsrat.

"Dass Levke ihren nächsten Schritt machen möchte, kann ich völlig nachvollziehen und ich wünsche ihr nur das Beste. Beim BSV und vor allem bei Dirk Leun ist Levke sehr gut aufgehoben. Ich bin mir sicher, er wird sie bei ihrer Weiterentwicklung gut fördern und unterstützen können", so Luchse-Coach Dubravko Prelcec. Und auch Sven Dubau, der Geschäftsführer der Luchse, zeigt Verständnis: "Natürlich hätten wir den Vertrag mit Levke sehr gern verlängert, jedoch verstehen wir ihre Entscheidung und freuen uns, dass sie den Weg mit dem BSV wählt. Bei uns wird Levke nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine große Lücke hinterlassen."

Levke Kretschmann hat ihr Studium Bachelor of Arts in Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation erfolgreich abgeschlossen. Erste berufliche Erfahrungen hat sie bereits gesammelt. Bevor sie ihr Masterstudium beginnt, strebt sie auch in Buxtehude parallel zur Handball- Karriere zumindest in Teilzeit weitere Berufs-Praxis an. Medienberichten zufolge soll Marleen Kadenbach (ESV 1927 Regensburg) zu den Luchsen zurückkehren.