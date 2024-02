Buxtehuder SV holt erste Sommer-Neuzugänge

Der Buxtehuder SV vermeldet seine ersten beiden Sommer-Neuzugänge. Der Frauen-Bundesligist verpflichtet eine Spielmacherin und eine Kreisläuferin. Beide kommen von einem Liga-Konkurrenten.

Vom Liga-Konkurrenten HSG Bad Wildungen Vipers wechseln Spielmacherin Anika Hampel (20) und Kreisläuferin Jolina Huhnstock (22) zur neuen Saison nach Buxtehude.

"Beide Spielerinnen haben dem BSV bereits Mitte Januar - vor dem Trainer-Wechsel in Bad Wildungen - eine feste Zusage gegeben und jetzt jeweils einen Zweijahresvertrag ab der Saison 24/25 unterschrieben", teilt Buxtehude mit. "Anika und Jolina sind eine absolute Bereicherung für unseren Kader", so Manager Peter Prior.

Hampel "eine echte Kämpferin"

BSV-Trainer Dirk Leun: "Mit Anika bekommen wir eine echte Kämpferin in unser Team. Ich habe ihre Entwicklung in Mainz und Bad Wildungen immer aufmerksam verfolgt. Sie verfügt trotz ihres noch jungen Alters schon über ein sehr hohes Maß an Erfahrung in der Bundesliga und bringt alles mit, was eine gute Spielmacherin auszeichnet."

Anika Hampel freut sich auf die neue Aufgabe: "Buxtehude ist ein Verein mit einem tollen Umfeld, das durch den Bau der neuen Halle noch unterstrichen wird. Zudem verfügt der Verein über ein erfahrenes Trainerteam, das sehr viele gute Spielerinnen entwickelt hat."

Huhnstock: "Dankbar für die Chance"

Jolina Huhnstock macht ebenfalls den Schritt von Bad Wildungen zum BSV. IMAGO/Eibner

Jolina Huhnstock sagt: "Ich bin dankbar für die Chance, beim BSV einen weiteren Entwicklungsschritt gehen zu können und freue mich auf neue Erfahrungen mit einer jungen, erfolgsorientierten Mannschaft, dem Trainerteam sowie den Fans".

"Auf der Kreisposition haben wir mit Jolina eine Spielerin gewonnen, die sich in den letzten beiden Jahren in Bad Wildungen zu einer gestandenen Bundesligaspielerin entwickelt hat und menschlich wie sportlich gut in unser Team passen wird", so Leun.