Buxtehude startet Ticketverkauf für deutsche Meisterschaft der A-Jugend

In rund anderthalb Wochen spielen die vier besten Teams der weiblichen A-Jugend in Buxtehude um die deutsche Meisterschaft. Der Klub hat nun den Vorverkauf gestartet.

In Buxtehude geht es um die deutsche Meisterschaft. Photo: Felix Schlikis/Lobeca.de

Für den 11. & 12. Mai 2024 ist das Final Four um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft terminiert. Der Buxtehuder SV wird das Endturnier in diesem Jahr in der Halle Nord ausrichten.

Am Samstag steigen die beiden Halbfinalspiele: Um 15 Uhr trifft Gastgeber Buxtehuder SV auf den HC Leipzig. Um 17.30 Uhr steigt das zweite Halbfinale zwischen dem SV Salamander Kornwestheim und dem Frankfurter Handball-Club.

Einen Tag später kommt es um 12.30 Uhr zum Spiel um Platz 3, das Endspiel um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft beginnt um 15 Uhr.

Wer folgt auf Blomberg?

Der amtierende Deutsche Meister HSG Blomberg-Lippe musste sich um Viertelfinale dem Buxtehuder SV geschlagen geben. Vize-Meister HC Leipzig und der Drittplatzierte Frankfurter HC beim Final Four 2023 in Blomberg setzten sich im Viertfinale gegen den Berliner TSC bzw. gegen den Handewitter SV durch. Der Viertplatzierte von 2023, die Juniorelfen aus Leverkusen, schieden bereits in der Vorrunde aus.

Tickets für das diesjährige Final Four in Buxtehude gibt es ab sofort online unter: https://www.bsv-live.de/tickets-final4-2024/. Die Tageskarte kostet 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten und BFDG. Ein Kombiticket für beide Tage kostet 22 Euro für Erwachsene und ermäßigte Tickets kosten 14 Euro.

Für Jugend-Gruppen und Jugend-Mannschaften ab 10 Personen gibt es ein Tageskarten-Sonderangebot für Sitzplätze auf der Stadtwerke-Tribüne für 5 Euro. Dieses Angebot kann nur über den BSV-Shop per Mail unter info@bsv-live.de und telefonisch unter 04161/994610 bezogen werden.