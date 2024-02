Buxtehude hält Top-Torjägerin

Der Buxtehuder SV hat mit einem wichtigen Eckpfeiler verlängert. Eine torgefährliche Rückraumspielerin bleibt trotz Angebot anderer Vereine.

"Die Nummer 11 bleibt!" So betitelt der Buxtehuder SV de Verbleib von Isabelle Dölle. Die 25-Jährige hat ihren auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. BSV-Manager Peter Prior freut sich in der Pressemitteilung sehr, dass "die Schlüsselspielerin und zugleich dienstälteste Kraft im Kader" trotz anderer Angebote bleibt.

Die Linkshänderin spielt bereits seit 2018 für den BSV und erzielte bis heute in 135 Bundesligaspiele 457 Tore, davon 46 Siebenmeter. Ihre Qualitäten stellte die Linkshänderin erst am letzten Wochenende im Auswärtsspiel in Bad Wildungen einmal mehr eindrucksvoll Beweis, wo sie in 34 Minuten 10 Tore bei 13 Versuchen erzielte. Dölle ist aktuell die viertbeste Torschützin der gesamten Liga.

Dölle hat große Ziele mit Buxtehude

BSV-Trainer Dirk Leun zeigt sich ebenfalls sehr erleichtert, dass die Nummer 11 seinem Team erhalten bleibt: "Ich bin sehr glücklich, dass Isi sich für einen weiteren Verbleib beim BSV entschieden hat. Sie ist eine zentrale Figur in unserem Spiel und hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Führungskraft bei uns entwickelt."

Dölle selbst freut sich über ihren Verbleib beim BSV. "Die Gesamtsituation mit Handball, Privat- und Berufsleben passt für mich einfach und ich fühle mich wohl hier", erläutert die Freundin von Dominik Axmann, der für den HSV Hamburg spielt.

Dabei hat sie noch einiges vor. "Ich hoffe natürlich, dass ein großer Teil des Teams für die kommende Saison erhalten bleibt und wir uns eventuell punktuell noch verstärken können. Das I-Tüpfelchen wäre es für mich, wenn wir schon gegen Ende der nächsten Saison in einer vollen neuen Halle spielen würden", schildert Dölle.