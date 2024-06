Buxtehude erwartet eine "sportlich sehr herausfordernde Staffel" in der 3. Liga

Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat die Staffeleinteilung für die 3. Liga Frauen sowie A- und B- Jugend-Bundesliga festgelegt. Die jeweiligen Trainer des Buxtehuder SV blicken auf die Begegnungen der kommenden Saison.

Buxtehude-Trainer Adrian Fuladdjusch startet mit seiner Mannschaft in der 3. Liga. IMAGO/Lobeca

Das Team von Buxtehude-Trainer Adrian Fuladdjusch startet am Wochenende 14./15. September und trifft in der dritten Liga in Staffel Nord auf.

Staffeleinteilung 3. Liga Frauen im Handball mit einem Fragezeichen

"Eine sportlich sehr herausfordernde Staffel. Mit Harrislee der Absteiger aus der 2. Liga, Rostock und Schwerin waren in der Aufstiegsrunde und Hannover spielt immer oben mit. Angenehm ist, dass die Auswärtsspiele nicht mehr mit ganz so weiten Fahrten verbunden sind", so Fuladdjusch.

In der A-Jugendbundesliga startet die neue Spielzeit am 7./8. September - Trainer Fuladdjusch spielt mit seiner Mannschaft in der Vorrunde gegen JSG LIT 1912, SV Werder Bremen und VfL Bad Schwartau.

Weibliche A-Jugend Bundesliga im Handball startet mit acht Gruppen

"Es muss alles erst einmal gespielt werden, aber unser Anspruch ist, in der Gruppe weiterzukommen", lautet Fuladdjuschs Einschätzung.

Die weibliche B-Jugend startet mit sechs Sechsergruppen in ihre Premieren-Saison. Die Mannschaft wird künftig von Chef-Trainer Matthias Steinkamp und Co-Trainerin Maike Kaftan geführt. In der Vorrunde kommt jedes Team auf zehn Spiele, der BSV spielt in Staffel 1 gegen Handewitter SV, JSG Fredenbeck/Stade, SG Hamburg-Nord, SV Grün-Weiß Schwerin und VfL Bad Schwartau.

36 Teilnehmer: Weibliche B-Jugend-Bundesliga im Handball feiert Premiere

"Durch die neue Struktur in der weiblichen B-Jugend Bundesliga kommen sehr interessante Begegnungen auf hohem spielerischem Niveau in einer Vorrunde auf uns zu. Auch die Verlängerung der Spielzeit von 50 auf 60 Minuten begrüße ich sehr", so Matthias Steinkamp.