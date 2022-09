Butschers erste Amtshandlung: "Weniger labern, mehr machen"

Eine knappe Woche steht Interimscoach Heiko Butscher nun bei der ersten Mannschaft des VfL Bochum in Verantwortung. Eine Sache war ihm in den Tagen vor der Partie gegen Köln wichtig.

Butscher hätte sich wohl lieber andere Gründe für sein erstes Bundesliga-Spiel an der Seitenlinie gewünscht. Nach zwei Spielen als Interimscoach in der 2. Bundesliga ist die Partie am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Köln die erste im Oberhaus. Der 42-Jährige löste unter der Woche nach null Punkten in den ersten sechs Bundesliga-Spielen den scheidenden Thomas Reis ab.

Ob wohl noch mehr dazu kommen? Nach dem Köln-Spiel ist erstmal Länderspielpause, ob sich bis dahin etwas ändert, ließ auf der Pressekonferenz in Bochum niemand durchschimmern - auch nicht der sportliche Geschäftsführer Patrick Fabian. Trainerfragen möchte er nicht kommentieren. "Fokus hat das Spiel am Sonntag und die Arbeit in der jetzigen Konstellation", so der 34-Jährige.

"Durch Sprechen wird es nicht besser"

Sein Trainer erklärte, dass er sich natürlich freue, in der Bundesliga an der Seitenlinie zu stehen. Weit in die Zukunft wolle er aber nicht blicken: "Es ist klar kommuniziert worden. Ich mache das solange, wie der Verein und die Mannschaft mich brauchen." Solange er aber gebraucht wird, sei eines klar: "Weniger labern, mehr machen."

Klare Worte des neuen VfL-Coaches, der der Meinung ist, dass es nur durch Sprechen "nicht besser" werde. Seine erste Ansage an die Mannschaft soll ähnlich geklungen haben. Butscher ist es wichtig, volle Konzentration auf dem Platz zu sehen. Die Lage sei nicht einfach, doch seine Jungs hätten im Training viele Dinge richtig umgesetzt. "Sie sind gewillt, dass auch am Wochenende zu zeigen", war sich der Trainer sicher.

Den Gegner Köln hat sich der gebürtige Allgäuer am Donnerstag live im Stadion angeschaut. Beim 4:2 des Effzeh sah Butscher "hohes Pressing, intensive Läufe und gute Einzelspieler". Insgesamt sei Köln eine gute Mannschaft, die zwar viel gewechselt habe, aber auch am Sonntag ein sehr gutes Team aufbieten werde.

Heintz sicher nicht dabei

Zu seiner ersten Bundesliga-Elf ließ Bochums Trainer selbstredend nichts Konkretes wissen. Einzig die Gewissheit, dass es "noch die eine oder andere Position gibt, wo man überlegt". Sicher nicht dabei sein werden Dominique Heintz, Konstantinos Stafylidis, Jacek Goralski und Takuma Asano. Die Torwart-Frage wurde nicht angesprochen, bei Butschers Kurzeinsätzen 2018 und 2019 stand aber jeweils der in der laufenden Saison nicht immer fehlerfreie Manuel Riemann im Tor ...