Butlers 56 bringen Bucks ins Schwitzen - LeBrons Novum lässt L.A. jubeln

Jimmy Butler hat in Spiel 4 gegen die topgesetzten Milwaukee Bucks abermals sein Play-off-Gesicht gezeigt. Und wie! Spannend war's in Los Angeles. Die NBA am Dienstagmorgen.

Mit einer famosen Vorstellung hat Jimmy Butler den Miami Heat Sieg Nummer drei gegen die Milwaukee Bucks gesichert. Beim 119:114-Comebackerfolg steuerte der Forward gleich 56 Punkte bei, 21 davon im vierten Viertel, als die Heat einen zwischenzeitlichen 14-Punkte-Rückstand noch dank eines 13:0-Sprints umbiegen konnten.

56 - damit waren natürlich einige Bestwerte verbunden. Butlers persönlicher Rekord zum Beispiel, oder der der Heat-Geschichte in den Play-offs. Insgesamt war es der viertbeste Wert in der Historie der Play-off-Spiele in der Liga; nur Michael Jordan (63), Elgin Baylor (61) und Donovan Mitchell (57) waren in der Vergangenheit besser.

"Wir wussten, wozu wir fähig sind, auch wenn niemand außerhalb dieses Gebäudes, außerhalb des Teams und außerhalb der Organisation an uns geglaubt hat", sagte Butler, der 19 seiner 28 Würfe aus dem Feld versenkte (15/18 Freiwürfe), nach dem größten Comeback seiner Mannschaft in dieser Saison.

Giannis' Triple-Double reicht nicht

Die Bucks verließen Miami mit langen Gesichtern. Zwar lieferte Giannis Antetokounmpo bei seiner Rückkehr auf den Court und schaffte mit 26 Zählern, zehn Rebounds und 13 Assists ein Triple-Double, konnte die nächste Niederlage aber ebenso wenig verhindern wie Brook Lopez (36 Punkte, elf Rebounds).

Die an Nummer eins gesetzten Bucks müssen nun drei Spiele in Serie gewinnen, um das jähe Aus in den Conference-Viertelfinals noch zu abzuwenden. Erst zum vierten Mal seit Einführung des Play-off-Formats mit 16 Mannschaften anno 1984 führt das an acht platzierte Team mit 3:1 gegen die Nummer eins.

Reaves punktbester Lakers-Profi

Auch die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben das Tor zur nächsten Runde gegen ein besser platziertes Team weit aufgestoßen. Beim 117:111 gegen die Memphis Grizzlies und der damit verbundenen 3:1-Führung war jedoch die Overtime nötig, um den Sieg zu ergattern.

Bärenstark neben Protagonist James (22 Punkte, 20 Rebounds, sieben Assists): die Lakers-Entdeckung Austin Reaves. Der Guard, der mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird, war als Starter mit 23 Zählern (sechs Assists) punktbester Spieler der Kalifornier.

Auch mit 38 Jahren kaum zu stoppen: LeBron James. IMAGO/ZUMA Wire

Korbleger 0,8 Sekunden vor der Sirene

Es war jedoch der "King", der die Lakers-Fangemeinde mit einem Korbleger in der Schlusssequenz des vierten Viertels zum Ausgleich jubeln ließ - und die Partie in die Verlängerung schickte. 0,8 Sekunden waren danach noch auf der Uhr. Punktlandung.

In der Overtime setzten sich die Lakers dank weiterer James-Treffer ab, und Dennis Schröder (12 Punkte) machte mit zwei verwandelten Freiwürfen letztlich den Deckel drauf. Letztlich galten die "G.O.A.T."-Rufe natürlich LeBron, der Ja Morant (19 Punkte trotz Handverletzung) sowie seinen Widersacher Dillon Brooks (11) in den Schatten stellte und erstmals in seiner 20-jährigen Karriere ein 20/20-Spiel im Box Score hatte. "Das ist ziemlich cool", gestand der "King", nachdem ihn seine Teamkollegen über die starke Leistung informiert hatten.