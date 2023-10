Butenko: "Das ist der größte Witz"

Seit EA SPORTS den FIFA Ultimate Team (FUT)-Modus in FIFA 17 immer stärker forciert, wird dieser in der Community auch immer beliebter. Das Problem dabei ist: Die Server scheinen immer wieder an ihr Maximum zu kommen - und darüber hinaus. Serverprobleme sind fast schon an der Tagesordnung. Zuletzt waren die Ausfälle so stark, dass EA die Weekend League um einen Tag verlängerte. Eine Lösung, die vor allem den Profis nicht wirklich viel bringt.

Die FUT-Server verursachen Probleme in der Community. EA SPORTS