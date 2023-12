Bus vor dem Tor geparkt? Thorup: "So werden wir nie spielen"

Gegen Werder Bremen riss Jess Thorups Ungeschlagen-Serie beim FC Augsburg. Das Heimspiel gegen Borussia Dortmund bietet die erste Gelegenheit für eine neue Serie. Der Coach hat verschiedene Ansätze - und Respekt.

Wirklich aus der Reserve locken lassen wollte sich Jess Thorup mal wieder nicht. Ob er seine Elf, die zuletzt 0:2 bei Werder Bremen verloren hat, personell verändern wird, ließ der Trainer des FC Augsburg offen. Dabei wartet mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine völlig andere Aufgabe - in jeder Hinsicht.

Der Däne sprach von verschiedenen Möglichkeiten, die man in der "guten" Trainingswoche erarbeitet habe, um den BVB zu attackieren. Welche Herangehensweise die Augsburger wählen werden, wollte Thorup allerdings nicht verraten. Nur so viel: "Wir fahren nicht den Bus vor das Tor. So werden wir nie spielen."

Angesprochen auf die konstante Inkonstanz der Dortmunder in diese Saison reagierte der 53-Jährige mit viel Respekt: "Wenn wir sehen, wie sie das in der Champions League (als Gruppensieger, Anm. d. Red.) gemacht haben, dürfen wir nicht vergessen, über welche Mannschaft wir hier sprechen."

Er hat, auch in puncto Selbstbewusstsein, einen Schritt nach vorne gemacht. Jess Thorup unter Finn Dahmen

Weiterhin ist der Einsatz von Linksverteidiger Iago, der auf der Seite auch offensiver eingesetzt werden kann, fraglich. Am Donnerstag fehlte der Brasilianer weiterhin, übte mit einem Reha-Trainer. "Ob er morgen dabei ist oder nicht, müssen wir abwarten", sagte Thorup. Sturmjoker Dion Beljo trainierte immerhin teilweise mit der Mannschaft.

Für die Startelf kommen beide eher nicht in die Verlosung. Auf ihren Positionen läuft es auf Mads Pedersen und Ruben Vargas links sowie Phillip Tietz im Angriff hinaus. Sven Michel, der Anfang der Woche krank war, nun aber voll im Training mitmischte, dürfte ebenfalls auf der Bank Platz nehmen.

Anders als der inzwischen deutlich gefestigte Stammtorwart Finn Dahmen. "Seine Entwicklung finde ich gut", sagte Thorup. "Er hat, auch in puncto Selbstbewusstsein, einen Schritt nach vorne gemacht."

Podcast Die Kleinen ganz groß: Kann Girona Meister werden? Weder Real, Atletico oder Barca: In der La Liga führt kein Weg am FC Girona vorbei. Außerdem: Teure Pyro für Köln, Paukenschlag bei Hansa Rostock und Zoff bei der DFL-Grundsatzentscheidung. alle Folgen

Für Thorup ist es übrigens nicht das erste Spiel gegen Borussia Dortmund. In der Vorsaison unterlag er in der Champions-League-Gruppenphase mit dem FC Kopenhagen 0:3 - zwölf Tage später war er seinen Posten schon los. "Das war unser erstes Gruppenspiel mit einer jungen Mannschaft", sagte Thorup rückblickend. "Wir waren quasi nicht auf dem Platz."

Einen Rausschmiss muss er in Augsburg nach einer möglichen Niederlage gegen den BVB nicht befürchten. Dafür ist seine Bilanz bisher schlicht doch zu gut.