Bus und Schulbus: Wann darf überholt werden - und wann nicht?

Selbst versierte Autofahrer sind sich nicht immer sicher darüber, welche Regeln eigentlich im Umfeld einer Bushaltestelle gelten. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, gut Bescheid zu wissen: Mit Beginn des neuen Schuljahres sind auch die Schulbusse wieder unterwegs - mit vielen unerfahrenen und besonders schutzbedürftigen Fahrgästen an Bord.

In manchen Bundesländern sind die Sommerferien bereits vorüber, sukzessive wird in den kommenden Wochen auch anderswo das neue Schuljahr beginnen. Damit endet dann die schulbusfreie Zeit auf den Straßen. Neuralgische Punkte sind vor allem die Haltestellen, wo die ein- und aussteigenden Kids auf den Rest des Straßenverkehrs treffen.

Der Auto Club Europa (ACE) fordert zu "besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme" auf. Dass alle die Verkehrsregeln an Bushaltestellen kennen und einhalten, sei Voraussetzung dafür, dass Kinder ihren Schulweg mit dem Bus sicher bewältigen können.

Regel 1: Busse, die mit eingeschalteter Warnblinkanlage fahren, dürfen nicht überholt werden.

Regel 2: Wenn der Bus an einer Haltestelle oder am Fahrbahnrand den Blinker setzt und losfährt, muss ihm das zügige Einfädeln in den Verkehr ermöglicht werden.

Regel 3: Steht der Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle, darf zwar an ihm vorbeigefahren werden - aber nur mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 km/h), ausreichend großem Sicherheitsabstand und unter größter Vorsicht. Das bedeutet auch, jederzeit anhalten zu können. Fahrgäste dürfen nicht behindert und vor allem nicht gefährdet werden. Falls eine solche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, muss angehalten und gewartet werden.

Regel 4: Auch wenn der Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle der Gegenfahrbahn steht, darf er nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Einhaltung der oben genannten Verhaltensweisen passiert werden. Ausnahme: Die Fahrspuren sind baulich voneinander getrennt.

Wer gegen die genannten Regeln verstößt, kann mit 70 Euro Bußgeld und einem Flensburg-Punkt sanktioniert werden. Die Vorschriften gelten für Schul- und Linienbusse, nicht aber für Reise- und Fernverkehrsbusse.

Besonders an Schulbushaltestellen ist daran zu denken, dass Kinder sich oft unberechenbar verhalten, abgelenkt sind und nicht immer ein wachsames Auge auf das Verkehrsgeschehen haben. Oft werden sie auch vom Bus verdeckt und tauchen dann ganz plötzlich auf. Dass die stärkeren Verkehrsteilnehmer - wie Auto-, Motorrad- und auch Fahrradfahrer - besondere Weit- und Vorsicht walten lassen, ist daher dringend geboten.