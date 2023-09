Burrow beißt auf die Zähne - Eagles als eines von drei Teams noch ungeschlagen

Aufatmen bei den Cincinnati Bengals. Joe Burrow & Co. erkämpften sich mit starker Defense gegen die Los Angeles Rams den ersten Saisonsieg. Die Philadelphia Eagles gaben den Tampa Bay Buccaneers das Nachsehen und gehören damit zu den drei Teams, die in der NFL nach drei Spieltagen noch ungeschlagen sind.

Hauptsache gewonnen: Bengals können sich auf ihre Defense verlassen

Acht Tage nachdem sich seine Wadenverletzung beim 24:27 gegen die Baltimore Ravens verschlimmert hatte, spielte Burrow beim 19:16-Erfolg gegen die Rams jeden offensiven Snap. "Es gibt das Risiko, dass man rausgeht und die Verletzung womöglich wieder aufbricht", meinte der Bengals-Quarterback nach dem Spiel. "Aber es gibt auch das Risiko, nicht rauszugehen und bei 0-3 zu stehen. Deshalb wollte ich für meine Jungs da draußen sein. Ich war zuversichtlich, dass ich in der Lage sein würde, das zu tun, was für den Sieg nötig war."

Dass es gegen die Rams zum ersten Saisonsieg reichte, hatten die Bengals allerdings nicht ihrer erneut relativ behäbigen Offense zu verdanken. Burrow (26/49, 259 Yards) blieb ohne Touchdown-Pass und leistete sich eine Interception. Burrows Lieblings-Receiver Ja'Marr Chase, der sich unmittelbar vor dem Spiel noch einmal gegen einen Einsatz von Burrow ausgesprochen hatte, fing zwölf Pässe für 141 Yards. Running Back Joe Mixon sorgte für den einzigen Bengals-Touchdown der Partie.

Die Basis für den Sieg in der Neuauflage von Super Bowl LVI legte die Bengals-Defense: Linebacker Logan Wilson fing gleich zwei Pässe von Rams-Quarterback Matthew Stafford (18/39, 269 Yards) ab, der insgesamt sechs Sacks kassierte. Sein kurzer Touchdown-Pass auf Receiver Tutu Atwell rund eine Minute vor Schluss kam für die Rams zu spät. Rookie Puka Nacua (fünf Catches, 72 Yards) führte die Rams in Abwesenheit des verletzten Cooper Kupp in Sachen Yards erneut an. Beide Teams stehen nach drei Spielen bei 1-2.

Weiter ungeschlagen: Eagles fügen Buccaneers die erste Niederlage zu

Deutlich besser sieht es für die Philadelphia Eagles aus, die mit dem 25:11 in Tampa ihren dritten Sieg einfuhren, obwohl sie weiterhin noch nicht auf Hochtouren kommen. "Wir haben noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen, wir müssen weiter wachsen", sagte Head Coach Nick Sirianni, dessen Team im Vorjahr mit acht Siegen in Folge in die Saison gestartet war.

Quarterback Jalen Hurts (23/37, 277 Yards, TD, 2 INT), von einer Erkältung etwas geschwächt, warf für einen Touchdown und lief für einen weiteren. Receiver A.J. Brown fing neun Pässe für 131 Yards, Running Back D'Andre Swift verbuchte bei 16 Carries 130 Rushing Yards.

Beim Stand von 3:25 gelang Bucs-Quarterback Baker Mayfield (15/25, 146 Yards, TD, INT) rund neun Minuten vor Schluss zwar noch ein kurzer Touchdown-Pass auf Mike Evans. Doch die ganz leise Hoffnung der Hausherren auf ein Comeback zerschlug sich dadurch, dass Hurts und die Eagles ihnen den Ball gar nicht mehr zurückgaben, sondern die Partie mit einem neunminütigen Drive beendeten.

Nach drei Spieltagen sind in der National Football League damit nur noch drei Teams ungeschlagen. Neben den Eagles sind das die San Francisco 49ers, vergangene Saison im NFC Championship Game in Philadelphia unterlegen, und die furiosen Miami Dolphins, die den Denver Broncos am Sonntag 70 Punkte einschenkten und auf einen Rekordsieg dabei selbst verzichteten.