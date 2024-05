Burnley will Bruun Larsen halten

Jacob Bruun Larsen war in der vergangenen Saison von Hoffenheim nach Burnley ausgeliehen. Der Angreifer stieg mit seinem Team zwar ab, konnte persönlich aber überzeugen (32 Spiele, sechs Tore.). In Burnley plant man, Bruun Larsen nach Möglichkeit für sich und das Ziel Wiederaufstieg gewinnen zu können. Die jüngsten Auftritte des 25-Jährigen, der noch bis Ende Juni 2025 an Hoffenheim gebunden ist, haben allerdings auch weitere Interessenten aufmerksam gemacht. Sogar Klubs wie West Ham oder der FC Everton werden mit Bruun Larsen in Verbindung gebracht, der gerne auf der Insel bleiben würde.