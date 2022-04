Gündogan schafft deutschen Rekord: ManCity bleibt Spitzenreiter

Die Skyblues gewannen souverän 2:0 beim FC Burnley. Damit geht Manchester City als Tabellenführer in das Spitzenspiel gegen den FC Liverpool am kommenden Wochenende.

Manchester City musste nach dem 2:0-Erfolg von Liverpool gegen Watford beim FC Burnley nachlegen. Im Turf Moor entwickelte sich eine furiose Anfangsphase: Obwohl die Citizens von Beginn an dominierten, gab es die erste Möglichkeit auf der Gegenseite. Brownhills Kopfball flog nur knapp am linken Pfosten vorbei (3.). Effizienter zeigte sich De Bruyne nach einer Ablage von Sterling: Der Belgier nutzte die erste ManCity-Chance und knallte den Ball nach fünf Minuten in den Winkel.

Mit dem Tor im Rücken ließen die Gäste Ball und Gegner laufen. Trotz der spielerischen Überlegenheit sorgte ein Standard für die zweite Chance der Skyblues. Rodris Schuss im Anschluss an einen Eckball flog aber am linken Pfosten vorbei (11.). Die Clarets fanden in der Offensive hingegen gar nicht mehr statt: Die hohen Bälle auf Weghorst verteidigten Aké und Laporte stark, sodass sich die Hausherren kaum aus der eigenen Hälfte befreiten.

Gündogan ist nun bester deutscher Torschütze der Premier League

Die Guardiola-Elf drängte auf den nächsten Treffer und wurde dafür belohnt. Erneut wurde Sterling auf der rechten Seite freigespielt und fand in der Mitte einen Mittelfeldspieler. Dieses Mal vollendete Gündogan (25.) - durch den Treffer ist er nun der beste deutsche Torschütze der Premier League. Vor der Pause hatte der auffällige Sterling sogar noch das 3:0 auf dem Fuß. Allerdings traf er bei einem Lupfer den Ball nicht richtig (41.).

Nach dem Wiederanpfiff wollten die Skyblues früh das 3:0 erzielen. Doch Pope verhinderte mit starken Reaktionen gegen Foden (49.) und Gündogan (50.) die Vorentscheidung. Die Gäste ließen im gesamten Spiel wenig zu, hatten aber eine halbe Stunde vor dem Ende Glück, dass es nicht noch mal spannend wurde. Aké klärte einen Cornet-Kopfball für den bereits geschlagenen Ederson auf der Torlinie (59.).

Gabriel Jesus vergibt höhere Führung

Das sollte aber die einzige Möglichkeit der Hausherren nach der Pause sein. Da der eingewechselte Gabriel Jesus auf der Gegenseite dreimal den Ball aus aussichtsreichen Positionen nicht im Tor unterbrachte (69., 80., 80.), blieb es bis zum Ende beim 2:0.

Durch den Sieg haben die Citizens die Tabellenführung verteidigt und gehen mit Selbstvertrauen in das direkte Duell mit Liverpool am 10. April (17.30 Uhr). Burnley hat ebenfalls ein wichtiges Spiel vor der Brust. Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfangen die Clarets den FC Everton zum Duell im Tabellenkeller.