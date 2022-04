Burnley gewinnt in der Schlussphase den Abstiegskrimi gegen Everton

In einem immens wichtigen Spiel gewinnt der FC Burnley spät gegen den FC Everton. Die Hausherren rückten damit an einen Zähler an die Toffees auf Rang 17 heran. Unter Lampard ist es die siebte Niederlage in neun Premier-League-Partien für die Gäste.

Der Tabellenneunzehnte empfing den Tabellensiebzenten und während Burnley den Abstiegskampf kennt, war für Everton eigentlich mehr geplant diese Saison. Anfang Februar kam Frank Lampard zu den Toffees und sollte die Wende bringen. Doch auch unter dem Ex-Spieler und -Coach des FC Chelsea lief es für den Verein aus Liverpool zuletzt nicht rund.

Richarlison trifft zweimal vom Punkt

Zum Spiel: Burnley nahm den Kampf des Kellerduells von Anfang an und ging schnell in Führung. Nach einer Ecke kam Collins am zweiten Pfosten an die Kugel und schoss das Leder irgendwie durch die Menge an Pickford vorbei zum 1:0 (12.). Die Toffees reagierten aber schnell: Richarlison verlud Pope vom Punkt und schob zum Ausgleich ein (18.).

Und fast sah es so aus, als könnte der Brasilianer zum Matchwinner werden. Kurz vor der Pause trat Richarlison erneut vom Punkt an und dreht im Alleingang die Partie (41.). Wieder sprang Pope in die falsche Ecke.

Rodriguez und Cornet drehen das Spiel

Nach der Pause bäumten sich die Jungs von Sean Dyche dann aber auf: Erst Rodriguez, der aus kürzester Distanz nur den Fuß hinhalten musste (57.), dann kurz vor Schluss Cornet (85.), der das Stadion in ein Tollhaus verwandelte, drehten die Partie. Der Siegtorschütze wurde im Strafraum perfekt bedient und schoss cool ein.

Mit dem wichtigen Sieg pirschte sich Burnley an einen Punkt an die Toffees und den 17. Rang heran und konnte die Serie von vier Niederlagen in Folge stoppen. Die Gäste dagegen steckten mit der Pleite weiterhin in der Krise und verloren zum siebten Mal im neunten Premier-League-Spiel unter Lampard.