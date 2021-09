Freistoßtor reicht Arsenal - Leno muss zittern

Arsenal hat mit dem zweiten Saisontor den zweiten Saisonsieg eingefahren und klettert weiter aus dem Tabellenkeller. Doch was wird aus Bernd Leno?

Erneut nur Ersatz: Bernd Leno am Samstag in Burnley. imago images/News Images

Mit 0:9 Toren und null Punkten war Arsenal nach drei Premier-League-Spieltagen Tabellenletzter, jetzt aber scheinen die Gunners einen Fuß in die neue Saison bekommen zu haben. Dem ersten Saisontor und dem ersten Sieg (1:0 gegen Norwich) ließen sie am Samstag den zweiten Treffer und den zweiten Erfolg folgen.

Weil Ödegaard in der 30. Minute einen Freistoß aus etwa 20 Metern direkt verwandelte und die Defensive insgesamt kaum etwas zuließ, fuhr Arsenal beim weiterhin sieglosen FC Burnley einen verdienten 1:0-Auswärtssieg ein.

Arsenal im VAR-Glück - Bleibt Ramsdale vor Leno?

Ernsthaft in Gefahr geriet dieser nur in der 69. Minute: Nach schwachem Rückpass von White schien Arsenal-Keeper Ramsdale Vydra zu Fall gebracht zu haben, doch nach VAR-Eingriff nahm Schiedsrichter Anthony Taylor den Elfmeter für Burnley wieder zurück.

Damit bleibt Neuzugang Ramsdale auch in seinem zweiten Ligaeinsatz ohne Gegentor und macht die Lage für Nationalkeeper Leno nicht leichter: Trainer Mikel Arteta hatte den Ex-Leverkusener nach Arsenals Fehlstart aus dem Tor genommen.

Medienberichte, wonach er Leno versprochen habe, dass er im North London Derby gegen Tottenham am nächsten Sonntag wieder zwischen die Pfosten zurückkehren werde, dementierte Arteta am Samstag: "Ich weiß nicht, wo so was herkommt, aber die wissen mehr als ich. Ich entscheide, wer am Wochenende im Team ist, und manchmal lese ich Dinge, die ich noch gar nicht entschieden habe." Leno muss also womöglich ernsthaft um seinen Stammplatz bangen.