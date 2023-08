Burnic in die Startelf? Eichner zögert, aber ist voll des Lobes

Dzenis Burnic hat am vergangenen Spieltag ein Traum-Debüt für den Karlsruher SC gefeiert. Ist der Neuzugang nun ein Kandidat für die Startelf gegen den HSV?

Dzenis Burnic traf in seinem ersten Spiel für den KSC gleich ins Tor. IMAGO/pmk

Mit einem sehenswerten Distanzschuss hatte Dzenis Burnic seinen KSC am 1. Spieltag in Osnabrück zum späten 3:2-Sieg geschossen - und das nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung. Ist der Mittelfeldmann, den es vor der Saison von Heidenheim nach Nordbaden gezogen hat, also gleich ein Kandidat für die Startelf im Heimspiel gegen den HSV (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker)?

"Wir werden mit 'Django' sicherlich noch einmal in den Austausch gehen", sagte KSC-Trainer Christian Eichner. Der Grund für dessen Zurückhaltung: Burnic habe noch einen leichten Trainingsrückstand aufzuholen. Grundsätzlich ist Eichner aber voll des Lobes für den 25-Jährigen. "Er kommt von Frank Schmidt. Und die Jungs, die bei Frank unterwegs waren, die können laufen, die können arbeiten", so Eichner. "Da geht einem das Herz auf."

Kein Thema für die Startelf ist indes Leon Jensen, der zuletzt von muskulären Problemen geplagt wurde. "Er hat jetzt zwei Trainingstage, die intensiv waren, hinter sich", sagte der Coach. Weiterhin fehlen wird Innenverteidiger Christoph Kobald.

Gegen den siegreich in die Spielzeit gestarteten HSV rechnet sich Eichner indes Chancen aus, auch wenn die Hanseaten mit Robert Glatzel einen treffsicheren und wuchtigen Stürmer mitbringen. "Wir haben da schon die eine oder andere Qualitätsstufe", betont der Ex-Profi. "Ich glaube, wir brauchen ein sehr gutes Wechselspiel mit dem Publikum, um es weiterhin sehr unangenehm zu halten für die Mannschaften, die versuchen werden, hier Punkte mitzunehmen."