3:3 nach 0:3 und Sieg im Elfmeterschießen: Kameruns Wahnsinns-Comeback

Im Spiel um Platz drei lag Kamerun gegen Burkina Faso fast schon aussichtslos mit 0:3 zurück, doch dann bäumten sich die unzähmbaren Löwen auf und erzwangen das Elfmeterschießen. Dort setzten sich die Gastgeber durch und sorgten so doch noch für einen versöhnlichen Abschluss.

Umjubelt: Kameruns Doppelpacker Aboubakar. AFP via Getty Images

Kameruns Trainer Toni Conceicao zockte und vertraute im Spiel um Platz drei auf eine nahezu runderneuerte Mannschaft. Auch die Top-Angreifer Toko Ekambi und Aboubakar fanden sich auf der Bank wieder. Dieser Schuss ging nach hinten los, denn die unzähmbaren Löwen kamen in Yaoundé ganz schön zahm daher.

Nach halbwegs ordentlichem Beginn kam es zum Bruch im Spiel des Favoriten, der im Anschluss von Burkina Faso fast schon überrollt wurde. Les Etalons gingen durch Yago in Führung (24.) und profitierten zudem von einem kapitalen Schnitzer von Kameruns Schlussmann Onana (43.). Als nach dem Seitenwechsel Ouattara auch noch das 3:0 erzielte (49.), schien das Spiel bereits gelaufen.

Alle Achtung Aboubakar

Doch Kamerun blies in der Schlussphase noch einmal zur Aufholjagd - und das mit Erfolg. Zuerst bewies Bahoken bei einer Ecke den richtigen Riecher und traf zum 1:3 (71.), ehe der eingewechselte Aboubakar zunächst den Anschluss - wieder nach Eckball - markierte (85.) und nur kurz darauf das vielumjubelte 3:3 nachlegte (87.).

Dieser Treffer dürfte noch für Diskussionen sorgen, denn in der Entstehung hatte Aboubakar Gegenspieler Ouattara ganz leicht geschubst. Der war dann mit dem herausstürzenden Torhüter Ouedraogo zusammengeprallt, der wiederum am Ball vorbeiflog. Aboubakar schob anschließend ins leere Tor ein. Der Treffer wurde vom VAR lange gecheckt und zählte (87.).

Während Aboubakar also sein achtes Turniertor markierte und damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Torschützenkönig werden wird, musste Burkina Fasos Torhüter Ouedraogo auch noch verletzt raus. Sawadogo kam rein und hatte nur ein paar Minuten Zeit, um sich fürs Elfmeterschießen warmzumachen. Sawadogo reagierte dann nicht wirklich handlungsschnell, während Kameruns Onana gegen Touré parierte und so sein Team doch noch zu Platz drei führte.

Wie schon im Halbfinale gegen Ägypten (1:3) musste Kamerun also durch die Lotterie, doch diesmal war das Momentum ob des furiosen Spielverlaufs auf Seiten der Gastgeber.