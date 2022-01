Mit dem 18. Elfmeter: Tapsoba und Burkina Faso ziehen ins Viertelfinale ein

Burkina Faso hat Gabun im Achtelfinale aus dem Afrika-Cup geworfen und selbst die Runde der letzten Acht erreicht. Zwar kassierte die Elf um den Leverkusener Tapsoba nach Ablauf der regulären Spielzeit das 1:1 - im Elfmeterschießen hatte sie aber das bessere Ende für sich.

Es war ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Emotionen. Beide Teams hatten die Chance, die Partie für sich zu entscheiden - am Ende jubelte Burkina Faso und eliminierte Gabun aus dem Turnier.

Als die Entscheidung gefallen war, ging Leverkusens Tapsoba zu Boden und harrte einfach nur aus. Kein Jubelschrei, keine Siegerfaust. 120 Minuten lang hatten sich die Mannschaften einen großen Kampf geliefert, dann war es der 18. Elfmeter, der den Ausschlag zu Gunsten Burkina Fasos gab.

Traoré vergibt vom Punkt und erzielt dann doch das 1:0

Schon in der regulären Spielzeit hatte das Team um Tapsoba wie der Sieger ausgesehen. Noch vor dem Führungstor durch Traoré (28.) vergab der Angreifer von Aston Villa per Strafstoß eine große Chance (18.) - in der Nachspielzeit war es dann Guira, dem ein Eigentor unterlief (90.+1).

Es ging in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen, dort wurde dann die Frage nach dem ersten Viertelfinalisten beantwortet. Sie lautete: Burkina Faso.