Burke, Salifou, Nankishi: Der Stand bei den Leih-Rückkehrern

Besitzen die in der vergangenen Saison verliehenen Spieler noch eine Zukunft beim SV Werder Bremen? Sportchef Clemens Fritz gibt Auskunft.

Für das kommende Wochenende ist die Rückkehr der Profis auf dem Trainingsgelände des SV Werder Bremen vorgesehen: Am Samstag und Sonntag werden die leistungsdiagnostischen Tests abgehalten, ehe die Mannschaft am Montag ins erste Training der Saison 2024/25 starten wird. Dann werden am Osterdeich auch vier in der abgelaufenen Spielzeit verliehene Spieler wieder am Osterdeich erwartet.

Salifou: Kaufoption nicht gezogen

"Stand jetzt kommen alle zurück und werden zum Trainingsstart wieder hier sein", sagt Werder-Sportchef Clemens Fritz: "Grundsätzlich ist es so, dass jeder einen Vertrag bei uns hat. Das heißt, jeder kann sich anbieten, da schließen wir erstmal nichts aus. Und dann werden wir einfach mal schauen." Während die Ausleihe insbesondere bei Mio Backhaus als künftigem Anwärter auf die Nummer eins voll aufgegangen ist und Werder fest mit dem Keeper plant, sind die Perspektiven von drei weiteren Rückkehrern zumindest fraglich.

Dikeni Salifou erhielt während des Leih-Jahres bei Juventus Next Gen immerhin viel Spielpraxis, kam in 31 Ligaspielen der Serie C zum Einsatz. Die vereinbarte Kaufoption hat der italienische Klub allerdings nicht gezogen. Im zentralen Mittelfeld, wo der 21-Jährige in Italien vornehmlich eingesetzt wurde, dürfte sich bei Werder wohl kaum die Aussicht auf ähnlich viel Spielzeit für Salifou ergeben, der im März sein Länderspieldebüt für Togo gegeben hatte.

Wo geht Burkes Reise hin?

Oliver Burke wiederum zeigt sich dieser Tage vergnügt auf dem Golfplatz. Auf dem Fußballplatz hatte er im Jahr 2024 für Leih-Klub Birmingham City gerade mal in einer Zweitliga-Partie über 45 Minuten auf dem Platz gestanden. In knapp 1000 Einsatzminuten konnte der Schotte, der noch bis 2025 bei Werder unter Vertrag steht, in der abgelaufenen Saison insgesamt keinen Scorerpunkt verzeichnen. "Oliver ist mit einer Muskelverletzung in den letzten Monaten länger ausgefallen, das war natürlich nicht optimal", so Fritz: "Auch bei ihm müssen wir gucken, wo die Reise hingeht."

Eine solche hat ebenfalls Abdenego Nankishi in den vergangenen zwei Jahren hinter sich. Einem erbaulichen ersten Jahr bei Heracles Almelo in der Niederlande folgte das vorzeitige Leihende im Winter, nachdem der 21-jährige Offensivspieler immer weniger Spielpraxis erhalten hatte. In der vergangenen Rückrunde stand Nankishi bei Drittligist 1860 München in sechs von insgesamt elf Einsätzen in der Startelf.