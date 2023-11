Burkardts Rückkehr zur Mannschaft: "Haben ihn noch mal vorgestellt"

Vor 362 Tagen bestritt Jonathan Burkardt sein letztes Bundesligaspiel für Mainz 05. Nach zwei Operationen geht es endlich aufwärts. Beim FSV-Gastspiel bei Burkardts Jugendverein Darmstadt 98 muss er jedoch mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen.

Jonathan Burkardt ist ein regelmäßiger Gast am Böllenfalltor, der heute 23 Jahre alte gebürtige Darmstädter ist unweit des Stadions aufgewachsen und hat seine Karriere bei den "Lilien" begonnen. Mit 14 Jahren wechselte er dann nach Mainz. Beim DFB durchlief er alle Juniorenteams, 2021 wurde er mit der deutschen U 21 Europameister. 2021/22 war er mit elf Bundesligatreffern interner Torschützenkönig im FSV-Team.

Seit dem 13. November 2022 ist es allerdings still um den Stürmer geworden. Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt wurde er damals verletzt ausgewechselt. Zunächst war von einer Kniestauchung die Rede gewesen, im Dezember erfolgte dann eine Meniskus-OP. Nachdem im Februar die Beschwerden im linken Knie wieder zunahmen, wurde die Trainingsintensität zurückgefahren. Am 23. Mai vermeldete Mainz 05, dass Burkardt wegen eines Knochenmarködems erneut operiert wurde. Damals ging der Klub von weiteren vier Monaten Ausfallszeit aus.

Statt im September meldete sich Burkardt erst jetzt im November im Mannschaftstraining zurück, macht aber nur einen kleinen Teil der Einheiten mit und verzichtet weitgehend auf Zweikämpfe. "Ich habe mich sehr gefreut, dass Jonny wieder auf dem Feld ist. Wir haben ihn noch einmal der Mannschaft vorgestellt, er war ja wirklich lange Zeit nicht dabei. Er hat es richtig genossen und sofort Energie übertragen", berichtet Trainer Jan Siewert. Wie der Comeback-Plan aussieht, will Siewert nicht verraten, was nachvollziehbar ist, da er bislang nur als "Trainer bis auf Weiteres" geführt wird, wie es in der FSV-Verlautbarung heißt.

"Für mich geht es nur um Darmstadt. Was danach ist, kann ich nicht sagen. Aktuell ist es so, dass 'Jonny' gut trainieren kann, gut reinkommt. Wir beobachten Tag für Tag, wie sein Körper sich verhält. Wenn man gesehen hat, welche Freude er versprüht, wieder auf dem Feld zu sein, dann bin ich positiver Dinge, dass es in den nächsten Wochen auch so weiter geht", betont Siewert. Beim Gastspiel des FSV am Samstag in Darmstadt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bleibt Burkardt weiterhin nur ein Platz auf der Tribüne. Realistisch betrachtet wird er wohl frühestens nach der Winterpause wieder eingreifen können. Im Sommer 2024 läuft sein Vertrag in Mainz aus.