Burkardts doppeltes Glücksgefühl bei Mainz 05

Nach einer langen Verletzungspause, dem Bundesliga-Comeback und einem neuen Vertrag präsentiert sich Jonathan Burkardt im Trainingscamp von Mainz 05 in bester Laune.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Michael Ebert

So mancher Skeptiker hielt es nur für branchenübliche Versprechungen: "Wir reden über eine Vertragsverlängerung, wenn ich wieder fit bin". Für Burkardt war es ausgemachte Sache, schätzt er doch gerade an seinem gegenwärtigen Arbeitsplatz, "dass hier noch das Wort zählt". Für den U-21-Europameister von 2021 war schon länger klar, dass er in Mainz verlängert, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Am 1. Januar unterschrieb er nun sein neues Arbeitspapier, das bis 30. Juni 2027 läuft "und für die Bundesliga und 2. Liga gilt", wie er sagt. Ob es auch eine Ausstiegsklausel enthält, will er allerdings nicht verraten.

Burkardts lange Verletzungspause

Burkardt hatte seinem Berater Thomas Kroth bereits vor längerem mitgeteilt, dass er erst nach der Genesung mit Mainz verhandeln und er auch nicht mit anderen Interessenten konfrontiert werden will. Spätestens die Saison 2021/22, als er elf Bundesligatore schoss, haben ihn für größere Vereine interessant gemacht. Sieht man einmal von seiner Rolle als Kapitän der deutschen U 21 ab, die er bis zu seiner Verletzung innehatte. Diese ereignete sich Mitte November 2022. Erst Ende November 2023 konnte Burkardt, der zwischenzeitlich zweimal am Knie operiert wurde, sein Comeback geben.

"Gezweifelt habe ich eigentlich nicht. Klar gibt es schwere Tage und Momente, in denen ich den Kopf mal unten hatte und mich fragte, wo soll das jetzt noch hinführen? Macht das alles Sinn, was ich gerade mache? Aber ich wusste immer, dass ich alles dafür tun will zurückzukommen", gewährt Burkardt erstmals Einblick in sein Seelenleben während der schweren Zeit. "Dass nicht alles optimal gelaufen ist, ist auch klar. Es ist krass, ein Jahr komplett raus zu sein." Völliges Neuland war die Situation für den heute 23-Jährigen allerdings nicht. Mit 16 hatte sein linkes Knie schon einmal Probleme bereitet, eine Meniskus-OP war erforderlich, "die Pause betrug acht, neun Monate".

Wer Burkardt im sonnigen Andalusien nach seinen Beweggründen für die Vertragsverlängerung befragt, bekommt eine Liebeserklärung an seinen Klub geboten: "Ich bin sehr, sehr glücklich bei Mainz 05 und fühle mich richtig wohl. Ich habe die Zeit bekommen, wieder gesund zu werden." Im Sommer wird Burkardt zehn Jahre in einem Verein sein, dessen "familiäre Atmosphäre ich total schätze".

Während der langen Leidenszeit hätten ihn nicht nur die Klubbosse total unterstützt, sondern auch die Fans. Sogar per Brief hätten sich FSV-Anhänger an ihn gewandt und bei Stadionbesuchen habe es immer wieder viele aufmunternde Worte gegeben.

Alte Form noch lange nicht erreicht

Bis Burkardt das alles mit seiner vollen Leistung zurückzahlen kann, wird es allerdings noch etwas dauern. Bei den fünf Einsätzen vor der Winterpause hat der Stürmer gespürt, dass er von der alten Form noch ein ganzes Stück entfernt ist. „Ich brauche nicht von mir zu denken, dass ich derjenige bin, der alles dreht und der auf einmal unser ganzes Spiel verändert. Trotzdem, glaube ich, kann ich einen positiven Einfluss nehmen auf die anderen, um deren Leistung zu pushen. Da sehe ich eher meine Aufgabe und nicht als Hoffnungsträger oder so etwas“, betont das Mainzer Eigengewächs.