Burkardt: Warum Mainz 05 wichtiger ist als Olympia

Für die Saisonvorbereitung mit Mainz 05 lässt Jonathan Burkardt die Teilnahme an den Olympischen Spielen sausen. Völlig problemfrei verläuft das Trainingslager für den Stürmer jedoch nicht. Beim Test gegen den FC Liverpool musste er passen.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Bad Häring berichtet Michael Ebert

"Johnny hat ein bisschen was am Hüftbeuger gespürt", berichtete 05-Trainer Bo Svensson nach dem 0:1 gegen den Premier-League-Klub. Da die EM-Stürmer Karim Onisiwo und Adam Szalai noch aus Gründen der Belastungssteuerung geschont wurden, liefen im Mainzer Angriff U-19- und U-23-Spieler auf, die teilweise sogar in defensiveren Mannschaftsteilen ihren Stammplatz haben: In der ersten Hälfte stürmten Paul Nebel (18) und Ben Bobzien (18), nach dem Seitenwechsel Timothe Rupie (18) und Dominik Wanner (22). "Es war ein unglaubliches Gefühl, gegen solche Gegner zu spielen", sagte Nebel. "Es bringt sie auf jeden Fall weiter, auch wenn es schwer ist, sich gegen Spieler, die 40 Kilogramm mehr wiegen, durchzusetzen", so der 05-Trainer.



Im Fall von Burkardt war es wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass er geschont wurde. Doch nachdem den 21-Jährigen im Laufe der vergangenen Saison und auch bei der U-21-Europameisterschaft immer mal wieder muskuläre Probleme plagten, wollte Mainz "kein Risiko eingehen" (Svensson). Die Belastbarkeit des Körpers war auch der entscheidende Punkt, weshalb Burkardt seine Teilnahme an den Olympischen Spielen absagte, obwohl Mainz 05 sein "Go" gegeben hatte. "Es wäre mein zweites Turnier in diesem Sommer gewesen", betonte der Angreifer. Im 05-Trainingslager könne er sich körperlich besser auf die Saison vorbereiten. Als er diese Entscheidung DFB-Trainer Stefan Kuntz in einem Telefonat mitteilte, sei der "nicht begeistert" gewesen, hab es aber "total fair und verständnisvoll" aufgenommen.

Mit der Vertragsverlängerung in der Sommerpause dokumentierte Burkardt, dass er seine Zukunft weiter bei Mainz 05 sieht. Das neue Arbeitspapier läuft bis 2024. "Der Trainer hat mir klar gemacht, dass ich noch mehr Spielzeit bekommen soll, wenn ich mich weiter verbessere", erzählte der Stürmer, der seit Einsatzzeiten in den vergangenen Spielzeiten von vier Spielen 2018/19 auf 29 Spiele 2020/21 gesteigert hat und ergänzte: "Mir war sehr schnell klar, dass ich die nächste Saison auch hier verbringen möchte, weil ich noch viel Entwicklungspotenzial habe und hier noch weiterkommen kann."