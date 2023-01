Burkardt und Leitsch sollen mit ins Mainz-Trainingslager

Am Montag beginnt für Mainz 05 die heiße Phase der Vorbereitung. Am Mittwoch geht es ins Trainingslager. Jonathan Burkardt und Maxim Leitsch sollen mitreisen nach Marbella.

Um 17 Uhr bittet Trainer Bo Svensson nach 16 Tagen Pause rund um Weihnachten zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr. Am Mannschaftstraining können Burkardt und Leitsch vermutlich noch nicht teilnehmen, aber "beide werden wie geplant mit ins Trainingslager fahren", kündigt Sportvorstand Christian Heidel an. Wie alle Rekonvaleszenten soll sich das Duo am Montag noch einmal bei der medizinischen Abteilung vorstellen.

Am Mittwoch beziehen die 05er für eine Woche Quartier in Andalusien, trainieren im Marbella Football Center und tragen einen Tag vor der Abreise ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern (15 Uhr, genauer Spielort noch offen) aus.

Nach der Rückkehr am 11. Januar findet die Generalprobe auf die Fortsetzung der Saison dann drei Tage später im Bruchwegstadion statt. Dort erwartet der FSV am 14. Januar die TSG Hoffenheim, gespielt wird wie gegen Luzern zweimal 60 Minuten.

Ende Januar geht es Schlag auf Schlag

Ab dem 21. Januar geht es dann Schlag auf Schlag, zunächst mit einer englischen Woche in der Bundesliga (VfB Stuttgart A, Borussia Dortmund H, VfL Bochum A) und schließlich am Mittwoch, 1. Februar, mit dem Knaller im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München.

Aufgrund des Starts mit zwei englischen Wochen wollte Mainz die Suche nach einem Innenverteidiger noch vor dem Trainingslager abschließen, damit sich die Dreierkette in der Vorbereitung einspielen kann. Ob das noch gelingt, ist offen.

Durch den Wechsel von Niklas Tauer zum FC Schalke 04 hat sich der Druck auf die FSV-Verantwortlichen noch einmal erhöht. Das 21 Jahre alte Eigengewächs wird für 18 Monate nach Gelsenkirchen verliehen. Der Vertrag, der auch für die 2. Liga gilt, besitzt keine Kaufoption. Nach kicker-Informationen beträgt die Leihgebühr für den gesamten Zeitraum einsatz- und ligaabhängig bis zu 450.000 Euro.

Die Suche nach einem Innenverteidiger besitzt Priorität. Daneben sieht sich Mainz noch nach einem treffsicheren Stürmer um. Auch wenn Burkardt mit ins Trainingslager reist, wann der 22 Jahre wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann, ist offen. Svensson geht davon aus, dass der Kapitän der deutschen U 21 in Andalusien nur ein Teil des Programms mitmachen kann.