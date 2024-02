Burkardt spricht von "einer guten letzten Patrone" für Mainz 05

Beim Auftakttraining von Bo Henriksen drehte Jonathan Burkardt wegen einer leichten Erkältung seine Laufrunden abseits. Vom neuen Mann auf der Mainzer Bank ist er angetan - auch wenn er ihn bei seinen vorherigen Stationen bislang nicht wahrgenommen hatte.

"Ich kannte den Trainer vorher auch nicht und dann liest man natürlich ein bisschen nach und sieht, dass er überall Erfolg hatte. Das gibt einem direkt ein gutes Gefühl", betont Jonathan Burkardt. Verstärkt wurde der Eindruck durch das Auftreten von Bo Henriksen bei der Vorstellung vor der Mannschaft und im ersten Training. "Er ist sehr motivierend, sehr positiv, bringt sehr viel Energie rein", findet der 05-Stürmer und registrierte: "In der Trainingseinheit wurde richtig gefightet."

Der 49-Jährige Henriksen gilt als Top-Motivator und hatte beim FC Zürich vor anderthalb Jahren in einer ähnlichen Situation großen Erfolg. Der amtierende Schweizer Meister war im Oktober 2022 auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt. Der Däne führte den Klub zum Klassenerhalt und im Herbst 2023 sogar an die Tabellenspitze. Mit dem neuen Sportdirektor kam er dann aber wenig gut zurecht. Nach einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg, die erst am vergangenen Wochenende endete, kam die vorzeitige Trennung wohl beiden Seiten nicht völlig ungelegen.

"Die Fans und die Mannschaft schöpfen gerade neue Energie"

Für Mainz ist Henriksen aus Sicht von Burkardt "sicherlich die letzte Patrone, die der Verein der Mannschaft geben konnte, die nicht performt hat". Leider sei es dann immer der Trainer, der gewechselt wird. "Das erste Gefühl ist, dass es eine gute letzte Patrone ist", betont die Mainzer Nummer 29. Der Stürmer geht davon aus, dass seine Erkältung bis zum Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) so weit abgeklungen ist, dass einem Einsatz nichts im Wege steht.

Wahnsinn, wie viele Fans beim ersten Training waren. JONATHAN BURKARDT

Um die Fans mitzunehmen, legte Henriksen großen Wert darauf, dass das erste Training öffentlich stattfindet. Rund 250 Zuschauer säumten den Trainingsplatz auf dem Wolfgang-Frank-Campus, was für Mainzer Verhältnisse eine ungewohnt große Anzahl ist und sich auch durch den einsetzenden strömenden Regen nicht veränderte. "Wahnsinn, wie viele da waren. Die Fans und die Mannschaft schöpfen gerade neue Energie, und das ist sehr gut", findet Burkardt.

Unterstützt wird Henriksen bei seiner Arbeit von seinem Wunsch-Co-Trainer Michael Silberbauer (42). Mit seinem dänischen Landsmann hatte der neue 05-Cheftrainer im Sommer 2022 beim FC Midtjylland kurzzeitig zusammengearbeitet, bevor Henriksen nach Zürich wechselte. Im Trainerstab verbleiben Niko Bungert und Sören Hartung als weitere Assistenten.