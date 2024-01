Burkardt sorgt für eine Mainzer Schrecksekunde

"Die letzte Gier", fordert Mainz-Trainer immer wieder. Manchmal kommt es zu brenzligen Situationen, wie bei Jonathan Burkardt oder Robin Zentner. Mit glücklichem Ausgang.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Michael Ebert

Am Freitag rasselte Jonathan Burkardt mit Ersatztorhüter Lasse Rieß im Trainingsspiel zusammen, sank auf den Rasen im Marbella Football Center und hielt sich den Kopf. Mannschaftsarzt Dr. Stefan Mattyasovszky und Physiotherapeut Stefan Kamilli waren sofort zur Stelle, um sich des Stürmers anzunehmen, der erst im November nach über einjähriger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte. Nach ein paar Checks war schließlich auch eine Gehirnerschütterung ausgeschlossen, Burkardt konnte weitermachen.

Es vergeht kein Tag, an dem Trainer Jan Siewert nicht seinen Spielern klarmacht, dass sie mehr Konsequenz an den Tag legen müssen, auch um die Torflaute in der Liga zu beenden, entsprechend geht es in den Trainingseinheiten zur Sache. "Ich finde, davon brauchen wir mehr. Nicht als Gefahrensituation, sondern im Sinne von: Zeige die letzte Gier", sagte Siewert bereits zu Trainingslagerbeginn.

Vor zwei Tagen zeigte Torhüter Robin Zentner im Duell mit Nachwuchsstürmer Marcus Müller vollen Einsatz. Der Stammkeeper kann nach einer knöchernen Fingerverletzung erst seit kurzem wieder richtig zulangen. "Robin ist voll mit der Hand hingegangen, jetzt ist der Bann gebrochen", glaubt der Trainer, nachdem keine Beschwerden auftraten. Müller macht er keinen Vorwurf: "Marcus will ein Tor machen und Robin will es verteidigen. Das ist doch Fußball!"

Hanche-Olsen muss weiter warten, vier kurzfristige Entscheidungen

Zentner, der vor der Winterpause vier Ligapartien verpasste, soll am Samstag (12.30 Uhr) gegen Feyenoord Rotterdam sein Testspiel-Comeback geben. Die Partie geht über zweimal 60 Minuten. Klar ist, dass Andreas Hanche-Olsen noch nicht dabei sein wird. Der Verteidiger sollte in Marbella noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen nach seiner komplizierten Knöcheloperation Ende September, macht aber deutliche Fortschritte.

Bei Edimilson Fernandes, Leandro Barreiro, Josuha Guilavogui und David Mamutovic will Siewert kurzfristig entscheiden, ob beziehungsweise wie viel Einsatzzeit sie gegen den Europa-League-Starter aus den Niederlanden bekommen. Fernandes, Barreiro und Guilavogui trainierten am Freitag mit der Mannschaft, der angeschlagene Mamutovic (Achillessehnenreizung) absolvierte nur Individualtraining.