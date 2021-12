Burkardt revanchiert sich bei Onisiwo

Wie achtbar sich Mainz beim FC Bayern mit dem 1:2 aus der Affäre zog, verdeutlicht die Münchner Heimbilanz. Mit Selbstvertrauen gehen die 05er in die letzten beiden Spiele des Jahres.

23:5 Tore hatte der deutsche Rekordmeister in den sieben Heimspielen dieser Saison vor der Partie gegen Mainz erzielt. Zum dritten Mal führten die Rheinhessen 2021 in den Duellen mit dem FCB zwischenzeitlich, für einen Erfolg reichte es im Gegensatz zum April (2:1) aber diesmal nicht. Wie schon im Januar unter Interimstrainer Jan Siewert (2:5).

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, leider nicht gewonnen. Wir müssen jetzt auf die letzten zwei Spiele in diesem Jahr schauen und dort noch Punkte holen", resümierte Torhüter Robin Zentner nach der vermeidbaren Niederlage an diesem Wochenende. "Wir waren auf dem richtigen Weg, haben sie am Anfang der zweiten Hälfte aber zu stark kommen lassen. Generell hatten wir immer wieder gute Phasen, das müssen wir mitnehmen für die nächsten Spiele", ergänzte Silvan Widmer. Am Dienstag trifft Mainz auf Hertha BSC, zum Jahresabschluss steht am Samstag der Auftritt bei Eintracht Frankfurt an.

Onisiwo: "Wir können stolz sein"

Nachdem Karim Onisiwo seinem Sturmpartner Jonathan Burkardt in dieser Saison schon drei Tore aufgelegt hatte, revanchierte sich Burkardt nun erstmals und assistierte zu Onisiwos zweitem Saisontreffer. Seine letzten drei Tore erzielte der Österreicher in den ersten 22 Minuten der Partien, gegen Bayern traf er zum ersten Mal. "Ich habe ein kleines Loch in der Mitte gesehen und versucht, auf die erste Stange zu gehen. Jonny hat den Ball dann dort hingechippt, ich war vor dem Gegenspieler zur Stelle und habe ihn einnicken können", beschrieb Onisiwo das Zustandekommen.

Auch der gebürtige Wiener fand es "ein bisschen ärgerlich, dass wir nichts geholt haben" nach einer "sehr guten und engagierten" ersten Hälfte. Im zweiten Durchgang habe Mainz zeitweise "ein bisschen geschlafen, was die Bayern eiskalt ausnutzen". Trotz der Niederlage zieht Onisiwo ein positives Fazit der 90 Minuten beim Rekordmeister: "Wir können stolz sein auf die Leistung."

"Das 1:1 darf man so nicht kriegen, wenn man beim FC Bayern etwas holen möchte", beklagte Trainer Bo Svensson allerdings auch. Sein Team hatte einen langen Ball hinter die Kette schlecht verteidigt. Beim Siegtreffer spielten die Münchner dann ihre individuellen Qualitäten aus. Der Schuss von Jamal Musiala ging durch die Beine von Anton Stach, der sich hineindrehte, ins Tor. "Wir haben bis zum Ende versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung, stolz auf die Jungs und dem, was sie abgerufen haben", zog Svensson ein positives Gesamtfazit.