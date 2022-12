Burkardt: Operation statt Trainingslager mit Mainz

Eigentlich sollte Jonathan Burkardt an diesem Montag mit ins Trainingslager fliegen, stattdessen muss er sich nun einer Knieoperation unterziehen. Mainz 05 hofft auf eine schnelle Genesung.

Beim Trainingsstart am vergangenen Donnerstag ging Trainer Bo Svensson noch davon aus, dass Burkardt mit nach Spanien reist, um dort individuell zu trainieren. Im 24-köpfigen FSV-Aufgebot fehlte der 22-Jährige dann jedoch überraschend. "Er unterzieht sich am heutigen Montag bei Prof. Dr. Hinterwimmer in München einem arthroskopischen Eingriff am Knie. Dieser soll dazu beitragen, die Rückkehr auf den Platz und in den Kreis der Mannschaft zu beschleunigen", teilte der Verein am Mittag mit.

Pechvogel Burkardt hatte sich im letzten Spiel vor der Winterpause eine Gelenksdistorsion im linken Knie zugezogen. Er wird voraussichtlich Anfang Januar wieder ins Teamtraining einsteigen. Der Kapitän der deutschen U 21 war im bisherigen Saisonverlauf wegen Verletzungen und Erkrankungen mehrfach ausgefallen und hatte am 15. Spieltag sein erstes Saisontor erzielt, bevor er eine Kniestauchung erlitt.

Die Zahl einsatzfähiger Profistürmer ist im Trainingslager sehr überschaubar, da auch Karim Onisiwo wegen einer Zehenprellung noch Schonung benötigt. Marcus Ingvartsen und Delano Burgzorg sind weitgehend auf sich alleine gestellt, sieht man von Nachwuchsangreifern wie Ben Bobzien ab. Auch U-19-Spieler Nelson Weiper, der mit den Profis trainiert, blieb wegen Abiturvorbereitungen zu Hause. Marlon Mustapha befindet sich nach einer erneuten Oberschenkel-OP ohnehin in der Reha.

Ein wendiger Offensivspieler würde 05 gut zu Gesicht stehen

Auch wegen der Verletzungsproblematik im Angriff sieht sich Mainz 05 auf dem Wintertransfermarkt um. Ein wendiger Offensivspieler würde dem Svensson-Kader gut zu Gesicht stehen. Im Frühjahr liebäugelte Mainz mit Ritsu Doan, der aktuell in der Nationalmannschaft Japans bei der WM für Furore sorgt. Da der SC Freiburg acht Millionen bot, konnte der FSV jedoch nicht mithalten.

Zu den 24 Spielern, die am Montag auf Mallorca eintrafen, gehört auch Leandro Barreiro, der aufgrund seiner Abstellung zur luxemburgischen Nationalmannschaft länger frei hatte und in dieser Woche wieder ins Teamtraining einsteigt, sowie fünf Talente aus dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum: Lucas Laux, Kaito Mizuta, Timothé Rupil, David Mamutovic und Brajan Gruda.