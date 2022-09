Burkardt: "Meine Erwartungshaltung ist gestiegen"

Im kicker-Interview spricht Jonathan Burkardt über seinen Start, die neue Erwartungshaltung, Konkurrenzdruck und seine Gedanken über die bevorstehende WM.

Holprig in die Saison gestartet: Jonathan Burkardt. IMAGO/Revierfoto

Vergangene Saison startete Jonathan Burkardt so richtig durch, avancierte mit elf Treffern zum Mainzer Top-Torschützen und spielte sich ins Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick. Der Auftakt der neuen Spielzeit verlief für den 22-Jährigen dagegen holprig. In den ersten beiden Ligaspielen fehlte er wegen einer Zerrung, bot dann beim 2:1 in Augsburg eine passable Premiere, musste aber zuletzt beim 0:3 gegen Leverkusen nach enttäuschenden 45 Minuten schon zur Pause raus.

Das 0:3 gegen Leverkusen war nach dem starken Saisonstart ein empfindlicher Rückschlag. Wie lief die Aufarbeitung, Herr Burkardt?

Eigentlich wie immer. Wir hatten am nächsten Tag Videoanalyse mit der kompletten Mannschaft. Die verlief natürlich nicht so positiv, und es wurde auch mal ein bisschen lauter. Aber nach so einem Spiel ist das auch relativ normal.

Trainer Bo Svensson sprach von einem trägen Auftritt. Kam man bei der gemeinsamen Analyse auch auf die Ursachen?

Wir haben festgestellt, dass wir in allen Spielphasen sehr träge und passiv waren, ob mit dem Ball oder gegen Ball. Woran das genau lag, ist im Nachhinein schwierig festzustellen. Entscheidender ist aber ohnehin: Wir wissen, was wir zu ändern haben. Nämlich wieder Intensität auf den Platz zu bringen, zielgerichtet nach vorne zu spielen, intensiv und unangenehm zu verteidigen.

"Eine Auswechslung zur Halbzeit ist kein gutes Zeugnis für mich"

Wie blicken Sie auf Ihre persönliche Leistung in dieser Partie?

Ich habe kein gutes Spiel gemacht. Und eine Auswechslung zur Halbzeit ist auch kein gutes Zeugnis für mich. Das ist mir bewusst. Es würde aber nichts bringen, wegen eines schlechten Spiels den Kopf hängen zu lassen. Ich schaue lieber nach vorne und werde versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen, wieder meine Leistung zu bringen.

Sportdirektor Martin Schmidt vermutete, der von Ihnen abgefälschte Schuss zum 0:1 habe Sie auf dem Platz beschäftigt. Trainer Bo Svensson schloss das praktisch aus. Wer von beiden Chefs kennt Sie da besser?

Es war sicher kein schönes Erlebnis für mich. Aber ich wusste schon, dass ich eine geringe Schuld an diesem Gegentor trage, es ist vor allem unglücklich gelaufen. Deshalb hat es mich im Spiel nicht großartig beschäftigt. Also: Ich würde da eher dem Trainer Recht geben…

Gehen Sie davon aus, am Sonntag in Gladbach wieder in der Startelf zu stehen?

Es gibt keine Garantien. Die Konkurrenzsituation ist bei uns offensiv generell schärfer geworden im Vergleich zur vergangenen Saison. Zuletzt habe ich gespielt, aber mit Blick aufs Spiel in Gladbach wird der Trainer die Situation wieder neu bewerten. Ich denke, es wird auch noch von den Trainingseindrücken bis dahin abhängen.

"Ich bin überzeugt, dass Konkurrenz mir guttut - und auch uns als Mannschaft"

Manche Spieler rufen unter Konkurrenzdruck ihre besten Leistungen ab, andere brauchen eher das absolute Vertrauen. Was für ein Typ sind Sie?

Ich bin überzeugt, dass Konkurrenz mir guttut. Wie überhaupt dem Großteil der Spieler. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das Trainerteam mir ein Grundvertrauen entgegenbringt. Doch Konkurrenz ist gut - für mich persönlich und auch für uns allgemein als Mannschaft.

Am Sonntag nach Leverkusen spielten Sie nochmal eine Halbzeit im Test der Reservisten beim 0:1 gegen Wehen Wiesbaden. Ihr Bemühen war unübersehbar, aber auch da gelang Ihnen kein Tor.

Vor allem hat es mir gut getan, direkt am nächsten Tag wieder aktiv zu werden und zu spielen, mich nochmal auspowern zu können statt nur auf dem Fahrrad zu sitzen. Bei den Abschlüssen hat zwar immer mal ein Zentimeter gefehlt oder ein Quäntchen Glück. Aber insgesamt war meine Leistung beim Test in Ordnung.“

Spüren Sie nach Ihrer starken letzten Saison eine erhöhte Erwartungshaltung - von sich und von anderen?

Meine persönliche Erwartungshaltung ist gestiegen. Natürlich will ich die letzte Saison bestätigen. Von außen spüre ich aber momentan keinen großen Druck.

"Nicht zur WM zu fahren, wäre definitiv kein Rückschlag für mich"

Manche Beobachter glauben, Sie kämpfen auch noch um ein WM-Ticket. Beschäftigt Sie dieses Thema?

An die WM denke ich momentan überhaupt nicht. Das tägliche Training und die Spiele sind viel wichtiger. Ich bin keiner, der weit vorausschaut. Es kommt schon alles zu seiner Zeit. Deshalb ist in meinem Kopf im Moment nur Gladbach.

Nicht zur WM zu fahren, wäre demnach auch weder Enttäuschung noch Rückschlag für Sie?

Definitiv nicht. Ein Rückschlag wäre, wenn ich keine guten Leistungen mehr zeigen würde in der Hinrunde. Nur darauf konzentriere ich mich.

Kommt es Ihrer Mannschaft entgegen, jetzt in Gladbach und dann in Hoffenheim auswärts auf zwei favorisierte Gegner zu treffen, die sicher selbst das Spiel machen wollen?

Kann sein, dass uns das liegt. Aber wir sollten uns gar nicht so viele Gedanken um den Gegner machen. Sondern darüber, was wir einbringen wollen, damit man wieder sieht, dass Mainz 05 auf dem Platz steht. Darauf sollten wir uns fokussieren, dann werden wir auch gut abschneiden. Wenn wir unser eigenes Spiel top auf den Platz bringen, dann ist es nicht so entscheidend, was der Gegner macht.