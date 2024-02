Burkardt deutlich: "Letzten Minuten der ersten Halbzeit eine Frechheit"

Nach dem 1:3 in Stuttgart musste sich Jonathan Burkardt seinen angestauten Frust einfach mal von der Seele reden. Der Angreifer wählte deutliche Worte.

Der Mainzer Sportdirektor fand nach einem weiteren Spiel ohne Sieg deutliche Worte und auch seine Spieler nahmen nach dem 1:3 beim VfB Stuttgart - der elften sieglosen Partie in Folge - kein Blatt vor den Mund.

"Es ist brutal enttäuscht, wieder hier einen auf den Deckel bekommen zu haben. Das ist einfach scheiße momentan, eine Scheiß-Situation", stellte Jonathan Burkardt seine Gefühlslage am DAZN-Mikrofon dar. Wie schon Schmidt ("Haltung verloren") rückte auch der Angreifer das Stuttgarter Führungstor ins Zentrum der Analyse. "Nach dem 0:1 knicken wir komplett ein, verlieren komplett den Faden und den Kopf vor allem", so der 23-Jährige, der zuvor selbst eine gute Chance ausgelassen hatte, weil er über den Ball geschlagen hatte.

Burkardt sucht Schuld bei Spielern und nicht beim Trainer

"Wir sind nicht in der Lage, Nackenschläge wegzustecken", lautete das vernichtende Urteil. Burkardt nahm FSV-Coach Jan Siewert in Schutz und sich und seine Teamkameraden in die Pflicht: "Nach dem 0:1 werden wir negativ, sowas darf uns nicht passieren, da kann der Trainer von außen auch dann wenig Einfluss nehmen."

Mainz verlor komplett den Faden, wurde passiv und schwamm in der Schlussphase des wegen Fan-Protesten lange unterbrochenen ersten Durchgangs. "Die letzten 20-30 Minuten in der ersten Halbzeit waren eine Frechheit", legte Burkardt nach. Für Keeper Robin Zentner war "die Körpersprache katastrophal". Das Beste sei dann gewesen, dass nach dem 0:2 sowie einer weiteren VfB-Großchance Pause war, so Burkardt.

Angesichts der prekären Lage - nach dem 0:0 von Darmstadt am Samstag in Gladbach ist der FSV nur noch dank der besseren Tordifferenz Vorletzter -, verstehe Burkardt "jeden, der sagt, ich habe keine Hoffnung mehr". Die Fans hätten "völlig zu Recht gesungen haben: Wir wollen euch kämpfen sehen" - erst in der zweiten Hälfte wurde die Hoffnung der mitgereisten Fans im Ansatz erfüllt.

Jetzt reden wir hier wieder wie jede Woche über die gleiche Scheiße ... wenn, wenn, wenn ... und wir machen's nicht. Jonathan Burkardt

Mainz und die Chancenverwertung

Dabei hatte das eigentlich ganz gut begonnen. Anthony Caci scheiterte am Außenpfosten, Merveille Papela traf freistehend vor dem Tor den Ball nicht richtig. Hinterhertrauern wollte Burkardt den ausgelassenen Möglichkeiten aber nicht, zumal die Mainzer Chancenverwertung nicht zum ersten Mal in dieser Saison Punkte gekostet hatte: "Jetzt reden wir hier wieder wie jede Woche über die gleiche Scheiße ... wenn, wenn, wenn ... und wir machen's nicht." Vergleicht man die zu erwartenden Treffer (xGoals) spricht die Statistik mit 1,75 sogar für die Mainzer (Stuttgart 1,7), mehr als der Ehrentreffer zum 1:3-Endstadt durch Ludovic Ajorque war aber nicht drin.

Gut eingestellt seien die Mainzer ins Spiel gegangen und auch gut reingekommen, "aber es reicht trotzdem alles nicht". Zum Schluss versuchte sich Burkardt dann selbst wieder aufzurichten: "Aber wir müssen uns an den positiven Ansätzen hochziehen und weiterkämpfen." Auch Zentner versuchte positiv zu bleiben: "Dann musst du halt wieder aufstehen, weil es ist noch genug Zeit." Am besten schon am kommenden Samstag, wenn der FC Augsburg nach Mainz kommt.

Immerhin wurde der Rückstand auf den Relegationsplatz nicht allzu groß, weil Hoffenheim den Kölnern in der Nachspielzeit noch den Sieg entriss. Vier Punkte beträgt er dennoch schon.