Burkardt bleibt zur Reha in München, Mainz sichtet Stürmermarkt

Während Karim Onisiwo und Stefan Bell im Trainingslager in Spanien ins Mannschaftstraining zurückkehren, absolviert Jonathan Burkardt Reha in München. Unterdessen erneuert Bo Svensson seinen Wunsch nach einem weiteren Stürmer.

Aus dem Trainingslager in Marbella berichtet Michael Ebert

"Jonny wird nicht ins Trainingslager nachkommen. Er möchte gerne Reha in München machen und stößt zu uns, wenn wir zurück in Mainz sind. Dadurch verändert sich nichts großartig", verkündete Trainer Bo Svensson am Donnerstag. Wie geplant verläuft die Genesung von Burkardt allerdings nicht. Noch einen Tag vor dem Abflug war man am Mainzer Bruchweg davon ausgegangen, dass der 22-Jährige mit in die spanische Sonne reist.



Immerhin sei das Ergebnis der Nachuntersuchung positiv. "Wir haben die Rückmeldung, dass die operierte Stelle sehr gut aussieht. Es geht darum, die Bereiche drumherum wieder aufzubauen", betonte Svensson. Burkardt kenne den Operateur seit einer Verletzung in der Jugend. Dem Wunsch, in einem angeschlossenen Rehazentrum in München zu trainieren, sei Mainz 05 gerne nachgekommen.

Svensson bedauert etliche Rückschläge bei Burkardt

"Die Hinrunde verlief bei Jonny ein bisschen holprig. Er hatte eine gute Vorbereitung gemacht und sich dann vor dem ersten Spiel in Bochum im Abschlusstraining verletzt. Dann kam er zurück und ist krank geworden. Es gab immer wieder Rückschläge, er hat keinen Rhythmus gefunden. Das ist natürlich sehr schade für ihn, aber auch für uns. In der vergangenen Saison habe alle gesehen, was er in der Lage ist zu leisten, wenn er kontinuierlich spielt und trainiert", so Svensson. 2021/22 erzielte Burkardt elf Bundesligatore.

Der 05-Trainer hatte bereits zu Beginn der Winterpause bei Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt seinen Wunsch hinterlegt, die Augen nach einer Ergänzung für den Angriff offen zu halten. "Wir haben gesehen, als Jonny und später Marcus Ingvartsen fehlten, wie es ist. Es kann immer mal einer wegfallen, deshalb ist es, auch wenn Jonny wieder da ist, ein bisschen eng. Wir müssen schauen, ob wir noch jemand finden können, der zu uns passt", macht Svensson klar.

Bell und Onisiwo machen Fortschritte

Während es bei Burkardt München statt Marbella heißt, machen Karim Onisiwo und Stefan Bell im Trainingslager Fortschritte. In der Vormittagseinheit machte das Duo nach seinen Verletzungen zwei von drei Übungen mit, beim Elf-gegen-Elf wurden beide Spieler geschont. "Sie haben sich gut gefühlt, wir wollten nichts überstürzen", so der 05-Trainer. Zur Fortsetzung der Saison in gut zwei Wochen sei mit dem Duo wieder zu rechnen, wobei Bell beim VfB Stuttgart gelbgesperrt ist und erst unter der Woche gegen Dortmund eingreifen kann.