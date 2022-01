Burgstallers Resümee: "Kein guter Fußball von uns"

Der bis dato zuhause perfekt aufspielende FC St. Pauli ging gegen Erzgebirge Aue erstmals am Millerntor in der aktuellen Saison nicht als Sieger vom Feld. Burgstaller und Ziereis erkannten nach dem Remis einige Probleme.

Der FC St. Pauli war bis zum Abpfiff der Partie gegen Erzgebirge Aue die einzige Mannschaft im deutschen Profi-Fußball, die in der aktuellen Spielzeit in allen Heimspielen als Sieger vom Platz ging. Nachdem sich das aber beim Zweitliga-Jahresauftakt der Kiezkicker geändert hatte, äußerte sich der Top-Torjäger Guido Burgstaller am "Sportschau"-Mikrofon sehr kritisch. Der Stürmer sah das "einzig Positive dabei, dass wir bis zum Schluss an den Ausgleich geglaubt haben". Über die Partie hinweg war die Mannschaft "ungenau im Passspiel - das war kein guter Fußball von uns". Auf Dauer sieht der Österreicher ein Problem dabei, dass es anstrengend wird, "immer zwei bis drei Tore zu schießen für ein Unentschieden oder einen Sieg".

Der Kapitän Philipp Ziereis schloss sich dieser Meinung im Interview bei "Sky" an und erkannte die "fehlende Zuordnung im zweiten Durchgang mit vielen Fehlern. Wir sind in viele Konter gelaufen und haben genau das zugelassen, was Aue wollte“, wofür die zwei Gegentreffer nach Umschaltsituationen Bände sprechen. Trotz des späten Ausgleichs sei der Innenverteidiger mit der Gesamtleistung nicht zufrieden, aber gleichzeitig froh, immerhin einen Punkt mitzunehmen.

Die Generalprobe vor dem Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund am Dienstag um 20.45 Uhr im DFB-Pokal (LIVE! bei kicker) ist den Kiezkickern also missglückt. Doch so ein Erfolg im Pokal würde diesen Ausrutscher bestimmt schnell vergessen machen.