Burgstaller verlängert um eine weitere Saison bei Rapid

Rapid darf auch in der kommenden Saison auf Guido Burgstaller zählen. Der Kapitän hat seinen im Juni auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis Sommer 2025 verlängert.

Guido Burgstaller wird auch in der nächsten Saison für Rapid auflaufen. SK Rapid

Der SK Rapid und Guido Burgstaller haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis Saisonende 2024/25 geeinigt. Damit können die Grün-Weißen auch in der kommenden Spielzeit auf ihren Kapitän zählen.

"Ich war schon in den letzten Wochen sehr zuversichtlich, dass uns Guido Burgstaller über diese Saison hinaus als Spieler und Kapitän erhalten bleibt. Umso mehr freue ich mich, dass nun alle Formalitäten erledigt sind. Guido ist ein absoluter Führungsspieler auf und abseits des Platzes, zudem Integrationsfigur und eine enorm wichtige Persönlichkeit für unseren Verein. Ich bin sicher, dass er auch mit 35 Jahren an seine bärenstarken Leistungen aus der letzten Saison anschließen wird und sogar noch mehr als eineinhalb Jahre auf seinem höchsten Niveau performen könnte", sagt Geschäftsführer Steffen Hofmann.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärt: "In erster Linie möchte ich Guido und seinem Management für die zu jedem Zeitpunkt offene und professionelle Kommunikation danken. So wussten wir immer, woran wir sind und dass wir nun die Verlängerung auch formal fixieren konnten, ist eine wunderbare Nachricht für die gesamte Rapid-Familie. Der sportliche Wert von ,Burgi‘ ist ohnehin unbestritten, zudem hat er eine unbezahlbare Vorbildwirkung für unsere zahlreichen jungen Spieler und ist eine Art verlängerter Arm für unseren Trainer Robert Klauß, der die Verlängerung der Zusammenarbeit ebenso begrüßt wie ich. Guido Burgstaller genießt bereits jetzt einen Legendenstatus bei unseren Fans und ich bin sehr zuversichtlich, dass er diesen in der Zukunft sogar noch verstärken wird."

Rund acht Jahre im Ausland

Burgstaller kehrte nach rund acht Jahren im Ausland - der Stürmer spielte bei Cardiff, Nürnberg, Schalke und St. Pauli - im Sommer 2022 aus Hamburg nach Wien zurück. Für Rapid bestritt der gebürtige Kärntner zwischen 2011 und 2014 bereits 109 Pflichtspiele, in denen er 27 Treffer erzielen konnte. Nach seiner Rückkehr zur Vorsaison sicherte sich der Torjäger mit 21 Treffern prompt die Torschützenkrone der Bundesliga. Aktuell hält Burgstaller bei 59 Treffern in 170 Pflichtspieleinsätzen. Weitere Treffer sollen nach Möglichkeit schon bald hinzukommen. Im 342. Wiener Derby am kommenden Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Burgstaller alles daransetzen, Rapid den ersten Sieg über den Erzrivalen im Allianz Stadion zu bescheren.

Burgstaller selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich habe immer gesagt, dass ich nur dann weitermache, wenn ich Spaß habe und das Gefühl, dass ich der Mannschaft entscheidend helfen kann. Das ist nun so, im Klub herrscht eine sehr positive Energie und es macht mir einfach Freude, für diesen Verein auf dem Rasen mein Bestes zu geben. Wir stehen noch am Anfang eines neuen Weges und ich bin stolz, dass ich weiter meinen Teil dazu beitragen darf, dass dieser von uns möglichst erfolgreich bestritten wird."