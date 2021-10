Burgstaller: "Sind noch kein Spitzenteam"

Nach mauer erster Hälfte drehte der FC St. Pauli die Partie in Heidenheim (4:2) nach der Pause auf eindrucksvolle Weise. Zufrieden war man auf Seiten der Hanseaten daher anschließend nur zum Teil.

"Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Heidenheim hat in der ersten Halbzeit sehr gut und hoch gepresst und damit auch das Tor erzwungen. Wir haben in dieser Phase nicht gut ausgesehen. Wir haben uns im Laufe der Partie freispielen können, haben unsere Aktionen aber nicht zu Ende gespielt. Das war der Unterschied zur zweiten Hälfte, in der wir das geschafft haben und dann auch schöne Tore erzielen konnten", analysierte Timo Schultz nach der Partie auf der Webseite des FCSP.

Die deutliche Steigerung nach der Halbzeit kam dann offenkundig nicht von ungefähr. "Wir haben die erste Hälfte in der Kabine knallhart analysiert und uns viel für die zweite Halbzeit vorgenommen", erklärte Kapitän Philipp Ziereis. Auch der Joker und zweifache Torschütze Maximilian Dittgen bestätige, dass sich die Hamburger in der Pause "in der Kabine eingeschworen" hätten. Mit durchschlagendem Erfolg, denn schon nach 15 Minuten in der zweiten Hälfte hatte St. Pauli ein 0:1 in ein 3:1 gedreht. Am Ende stand es 4:2 und der zweite torreiche Auswärtssieg innerhalb eines Jahres in Heidenheim (nach einem 4:3 im Januar) war perfekt. Zuvor hatte St. Pauli alle sechs Auswärtsspiele in der 2. Liga in der Ostalbstadt verloren - und dabei ganze zwei Treffer erzielt.

Hauptfigur Burgstaller als Mahner

Die Hauptfigur bei der Wende im Spiel am Samstag binnen von nur fünf Minuten zwischen den 55. und 60. Minute war Guido Burgstaller, der den ersten und dritten Treffer der Kiezkicker selbst erzielt und Dittgens 2:1 vorbereitet hatte. Von Euphorie war beim Österreicher nach der Partie indes wenig zu spüren. Vielmehr sieht der Stürmer sein Team noch immer in der Entwicklung: "Die ersten 30 Minuten im Spiel haben wir uns sehr schwergetan. Heidenheim hätte in der Zeit auch 2:0 führen können. In der zweiten Hälfte waren wir dann das bessere Team. Wir sind in den letzten Monaten einen Schritt gegangen, sodass uns ein frühes Gegentor nicht aus der Bahn wirft und das wir uns dann in einer Halbzeit zusammenraufen. Das haben wir heute in der Kabine gemacht."

Und so mahnt Burgstaller, die aktuelle Momentaufnahme in der Tabelle nicht überzubewerten. "Gerade jetzt sind wir Spitzenreiter und darauf wollen wir aufbauen. Als Spitzenteam kann man uns noch nicht bezeichnen. Wir müssen uns immer wieder weiterentwickeln, an uns arbeiten und uns fordern."