Burgstaller-Doppelpack bei Rapids "geheimen" Testspielsieg gegen die Vienna

Rapid hat das Freundschaftsspiel gegen die Vienna klar mit 3:0 für sich entschieden. Das Spiel fand ohne Zuschauer statt. Vier der zuletzt gesperrten Spieler standen in der Startelf, darunter auch Torjäger Guido Burgstaller, der gleich doppelt traf.

Der SK Rapid hat am Donnerstagnachmittag ein Testspiel gegen die Vienna absolviert. Die Hütteldorfer entschieden das Duell mit dem Zweitligisten mit 3:0 für sich. Ein Eigentor von Abazovic (36.) und ein Doppelpack von Guido Burgstaller (44., 56.) sorgten früh für klare Verhältnisse.

Das Spiel hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden und hatte für die Grün-Weißen auch den Zweck, jenen Spielern wertvolle Spielminuten zu ermöglichen, die aufgrund des Video-Eklats zuletzt gesperrt waren. Trainer Robert Klauß bot deshalb auch gleich vier dieser Spieler in der Startformation auf. Thorsten Schick, Maximilian Hofmann, Marco Grüll und Guido Burgstaller spielten allesamt bis zur 63. Minute.

In Abwesenheit einiger A- und U21-Teamspieler kamen auch einige junge Talente von Rapid II zu Einsatzminuten, unter anderen Furkan Demir, der Bruder von Ex-Rapidler Yusuf Demir oder auch Tobias Hedl, Bruder von Rapids Stammtorhüter Niklas Hedl. Rapid hätte das Spiel aufgrund zahlreicher ungenutzter Chancen weitaus höher gewinnen können. Aber auch die Döblinger hatten ihre Möglichkeiten, die Torhüter Paul Gartner, der in der ersten Hälfte im Tor stand, sowie Bernhard Unger in der zweiten Hälfte hielten die Null für Rapid.

"Der heutige Test hat seinen Zweck absolut erfüllt, alle sind gesund geblieben und auch das Ergebnis stimmt", erklärte Klauß nach dem Spiel.

Lesen Sie auch: Schwab über Rapid-Causa: "Ich finde den Punkteabzug überzogen"