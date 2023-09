Burghausens Torjäger Winklbauer muss unters Messer

Nur drei Siege nach elf Spielen. Der Saisonstart des SV Wacker Burghausen verlief nicht wie erwünscht. Jetzt kommt auch noch Verletzungspech dazu. Toptorjäger Thomas Winklbauer hat sich ebenso wie Flügelstürmer Edin Hyseni verletzt. Beide müssen sich einer Operation unterziehen.

Der SV Wacker Burghausen musste am vergangenen Freitag nicht nur eine 0:3-Pleite gegen die Würzburger Kickers hinnehmen sondern hat nun auch zwei schwerwiegende Ausfälle zu beklagen. Goalgetter Thomas Winklbauer, der bereits in den vergangenen Wochen angeschlagen spielte, hat sich eine Syndesmoseverletzung zugezogen und fehlt nun bis auf Weiteres. Er wird bereits am heutigen Donnerstag operiert.

Ein herber Schlag für den neuen Trainer Robert Berg. Mit nur elf Treffern stellen die Burghauser nicht nur den viertschwächsten Angriff der Liga, sondern alleine auf das Konto von Winklbauer gehen knapp die Hälfte der geschossenen Tore (fünf).

Hyseni mit Kreuzbandriss

Noch eine weitere Verletzungs-Meldung gab Wacker auf der Vereins-Homepage bekannt: Flügelstürmer Edin Hyseni hat sich beim Spiel in Würzburg das Kreuzband gerissen und wird die nächsten Monate fehlen. Auch er muss sich einer Operation unterziehen. Der Kosovare kam in allen elf Ligaspielen zum Einsatz, wartete aber noch auf seinen ersten Treffer.

Trainer Berg äußerte sich in einer Meldung zu den personellen Hiobsbotschaften: "Die schweren Verletzungen von Edin und 'Thommy' tun mir vor allem für die Spieler sehr leid. Da auch ein Einsatz von Andrija Bosnjak wohl noch zu früh kommt, müssen wir vorne etwas improvisieren. Aber unsere Jungs haben alle einen tollen Charakter, und ich bin voll davon überzeugt, dass wir das als Mannschaft kompensieren können.“

Dennoch gab der Verein bekannt "noch intensiver den Markt der vereinslosen Spieler zu analysieren, um hier schnellstmöglich Ersatz zu finden".

Die erste Aufgabe ohne die verletzten Stürmer wartet am Freitag um 19 Uhr, wenn die Reserve des 1. FC Nürnberg in der Wacker-Arena gastiert.