Burghausens Top-Torjäger Bosnjak geht dank Ausstiegsklausel

Der SV Wacker Burghausen muss künftig auf Andrija Bosnjak verzichten. Der mit 10 Toren beste Wacker-Torschütze der Vorsaison macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch und wechselt in die österreichische Regionalliga Mitte (dritthöchste Spielklasse) zur SPG Wels. Wackers Geschäftsführer Andreas Huber lässt in einer Meldung durchblicken, dass der SVW auf den Abgang in gewisser Weise vorbereitet gewesen sei: "Da Andrija bereits seit Winter mit Wechselgedanken gespielt hat, konnten wir in dieser Transferperiode bereits dementsprechend handeln und vorgreifen. Trotzdem müssen wir in der Offensive nochmals nachlegen und werden daher am Transfermarkt erneut tätig werden."