Burghausen will im Kellerduell gegen Memmingen "kaltschnäutziger" sein

Auf Wacker Burghausen und den FC Memmingen wartet am Dienstag ein wegweisendes Kellerduell. Bei beiden Teams ist die Personalsituation weiter angespannt.

Klare Worte setzte es am vergangenen Freitagabend von Cheftrainer Bernd Maier nach der 2:3-Heimniederlage des FC Memmingen gegen Eintracht Bamberg: "Der Gegner hat es heute nicht sonderlich stark gemacht, vielmehr haben wir es Bamberg einfach gemacht. Wir haben schlecht als Mannschaft verteidigt, und dann darf der Gegner eben verdient mit drei Zählern nach Hause fahren." Der FCM hatte vor der Begegnung drei der jüngsten vier Spiele gewonnen. Am Dienstag will sich der FCM beim nächsten Kellerduell bei Wacker Burghausen wieder steigern.

Auf Besserung hofften die Memminger auch bei der Personalsituation. Allerdings braucht es bei den Verletzten laut Maier noch Geduld, bis Bojan Tanev und David Remiger zurückkehren. Ebenfalls fehlen wird weiterhin Spielmacher Nikola Trkulja. Dazu kommen mit Nicolai Brugger und Lukas Gerlspeck zwei Akteure, die am vergangenen Freitag jeweils ihre fünfte Gelbe Karte kassierten, und deshalb auch nicht zur Verfügung stehen.

Vor allem die Stabilisierung der Defensive wird eines der Hauptaugenmerke des Gespanns um Trainer Maier und "Co" Candy Decker sein. Bereits 34 Gegentreffer nach 15 Spielen stehen zu Buche. Gemeinsam mit Eintracht Bamberg stellt man damit die schwächste Defensive der gesamten Liga.

Eine Frage der Effizienz

Bei Gegner Burghausen drückt der Schuh eher auf der anderen Seite: Nur 16 geschossene Tore bedeuten den drittschwächsten Wert der aktuellen Runde.

Das dies nicht unbedingt an der Anzahl der Torgelegenheiten hängt, hat Wacker am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Vilzing erlebt. "Wir haben klare Torchancen, machen sie aber wieder nicht. Da sieht man, warum wir unten stehen und der Gegner oben", so Wacker-Trainer Robert Berg nach der Niederlage gegen die DJK. Dennoch fand der Übungsleiter auch Lob für seine Mannschaft: "Wir haben brutal viel richtig gemacht, aber stehen leider mit null Punkten da, das ist enttäuschend."

Burghausens Coach aber blickt zuversichtlich auf das anstehende Kellerduell mit Memmingen. "Uns erwartet eine schwere und richtungsweisende Partie gegen einen Gegner, der alles reinhauen wird, um die Abstiegszone zu verlassen und uns in der Tabelle zu überholen. Hier müssen wir unbedingt von Beginn an hellwach sein und vor allem kämpferisch dagegenhalten", wird Berg auf der Wacker-Homepage zitiert. "Wenn wir zusätzlich an die Leistungen aus den vergangenen Spielen anknüpfen können und vor dem Tor noch kaltschnäuziger agieren, bin ich davon überzeugt, dass wir die drei Punkte in Burghausen behalten werden."

Verzichten muss Berg weiterhin auf seine Langzeitverletzten Sebastian Niedermayer, Edin Hyseni, Brajan Begotaraj und Thomas Winklbauer. Ein Einsatz des angeschlagenen Alexander Bazdrigiannis ist dagegen noch fraglich.

Die weiteren Partien

Die englische Woche eröffnen wird bereits am Dienstagnachmittag das Duell zwischen der Zweitliga-Reserve des Clubs und der SpVgg Bayreuth. Ein besonderes Augenmerk dürfte hierbei auf Bayreuths Coach Marek Mintal gerichtet sein. Für ihn ist es die erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte seit seinem Wechsel im Sommer. Um 18:30 Uhr empfängt dann Spitzenreiter Würzburger Kickers den angeschlagenen Aufsteiger SV Schalding-Heining. Eine halbe Stunde später starten auch die restlichen sechs Partien. Der 1. FC Schweinfurt hat die SpVgg Ansbach zu Gast. Außerdem steigt zwischen Türkgücü München und der DJK Vilzing das Spitzenspiel. Zudem empfängt der FC Eintracht Bamberg den FC Augsburg II und der TSV Buchbach den FV Illertissen, während der TSV Aubstadt bei Viktoria Aschaffenburg vorpsielt.

Das Reserve-Duell zwischen Bayern München II und Greuther Fürth II wurde aufgrund der Länderspielabstellungen einiger FCB-Akteure in den Dezember verschoben.