Burghausen verliert den Faden - Vilzing hält mit Würzburg Schritt

Am Donnerstag gewann Würzburg das Topspiel bei Türkgücü, am Freitag zog die DJK Vilzing in Buchbach nach. Frustrierend verlief der Abend hingegen für Wacker Burghausen, während Aschaffenburg einen knappen Dreier gegen Memmingen einfuhr.

Vilzing kommt gut aus der Kabine

Mit einem Sieg hätte die DJK Vilzing nach Punkten mit dem bereits am Donnerstag siegreichen Spitzenreiter Würzburger Kickers gleichgezogen. Am Freitag ging es zum TSV Buchbach, dem Schlusslicht. Was sollte da schon schiefgehen? In der 8. Minute lag auch gleich der Ball im Netz, allerdings jubelte der Underdog. Sztaf traf aus halblinker Position mit einem platzierten Flachschuss. Ammari hatte in Minute 18 die große Kopfballchance zum zweiten TSV-Treffer. Auch wenn sich Vilzing nach knapp einer halben Stunde steigerte, wie eine Spitzenmannschaft traten die Oberpfälzer im ersten Durchgang nicht auf. Doch kurz nach Wiederbeginn ließ die DJK ihre Kritiker verstummen: Pledl glich mit einem Drehschuss aus (48.). Buchbach schien angeknockt, erarbeitete sich aber relativ bald die nächsten Chancen. Aber auch die Vilzinger hatten gute Szenen, so in der 79. Minute, als Jünger mit einem Freistoß Junghan zu einer Faustparade zwang. In der Schlussphase drückten die Gäste auf den Sieg und das war von Erfolg gekrönt. Pledl verwertete in der 84. Minute eine Hereingabe von links zum Siegtor. Verdient, da die Eibl-Schützlinge eine gute zweite Hälfte ablieferten.

Leistungseinbruch beim SV Wacker

Die Verletzungsprobleme in der Offensivabteilung schienen Wacker Burghausen am Freitag gegen die U 23 des 1. FC Nürnberg erstmal nicht zu stören. Schon in der 1. Minute landete ein Schlenzer von Bosnjak im Club-Tor. Die Gäste brauchten eine Viertelstunde, um anzukommen, doch dann gelang Sanogo aus kurzer Distanz der Ausgleich. Sigl hätte in der 23. Minute den ehemaligen Zweitligisten fast erneut in Führung gebracht, aber FCN-Torwart Reichert lenkte das Leder sehenswert über die Latte. Fünf Zeigerumdrehungen darauf war erneut Sanogo zur Stelle, flach ließ er Schöller nicht den Hauch einer Chance. Ab diesem Zeitpunkt kam ein Bruch ins Burghauser Spiel, Nürnberg II war nun das klar bessere Team. Das drückte sich auch in Toren aus. Erst tankte sich Muteba in der 73. Minute von rechts in den Strafraum durch und vollstreckte ins lange Eck, elf Minuten später war der Nürnberger Flügelflitzer erneut nicht vom Ball zu trennen und legte die Kugel erneut platziert in den Maschen ab. Die Wacker-Fans schienen frustriert, sahen vor allem in der zweiten Halbzeit eine schwache Leistung ihrer Lieblinge.

Aschaffenburg antwortet schnell

Viktoria Aschaffenburg spielte am Freitag gegen den FC Memmingen. In der ersten Viertelstunde musste sich Sitter bei zwei vergebenen Chancen die Haare raufen. Doch sein Teamkollege Baier machte es in Minute 18 besser und traf aus rund 15 Metern zur Viktoria-Führung. Aschaffenburg war fortan Herr im Haus, wenngleich Sitter in der 36. Minute mit einem Lattenschuss erneut zum Pechvogel avancierte. Ab der 60. Minute wurde Memmingen gefährlicher und belohnte sich nach schnellem Umschaltmoment mit dem Ausgleichstreffer durch Stroh-Engel (69.). Offenbar ein Wachmacher für Aschaffenburg, das nun wieder die Zügel anzog und durch einen Abstauber von Paraschiv in der 76. Minute erneut in Führung ging. Memmingen versuchte zu antworten und bekam in der 84. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. Gerlspeck übernahm Verantwortung, schoss aber klar drüber. Fünf Zeigerumdrehungen später sah Teamkollege Maier nach einem Foulspiel im Mittelfeld Gelb-Rot. Cheron ließ frei vor FCM-Torwart Dewein noch die Vorentscheidung liegen, doch das fiel nicht ins Gewicht, da das 2:1 auch mit Schlusspfiff Bestand hatte.

Würzburg gewinnt chancenarmes Topspiel

Nach nahezu ereignislosen ersten 45 Minuten - mehr als ein gefährlicher Sané-Kopfball, der neben dem Tor landete, gab es nicht - gingen die Würzburger Kickers im Topspiel mit ihrer ersten guten Aktion nach Wiederanpfiff in Führung. Der frisch eingewechselte Junge-Abiol wurde nach einer Flanke sträflich freigelassen und ließ sich die Möglichkeit aus der Nahdistanz nicht entgehen (46.). Nach dem ersten Schock übernahmen die Münchner langsam die Spielkontrolle und kamen auch zu einigen Abschlussgelegenheiten, gefährlich für das Tor von Quindt wurde es aber nicht. Würzburg lauerte auf Konter. Junge-Abiol ließ nach einem solchen die mögliche Vorentscheidung aus, scheiterte beim Versuch, Kolbe den Ball durch die Hosenträger zu schießen. Am Ende machte dies gegen harmlose Gastgeber aber keinen Unterschied. Es blieb beim letztlich verdienten 1:0-Erfolg des Spitzenreiters, der sich ein Plus an gefährlichen Chancen erarbeiten konnte und defensiv kaum Türkgücü-Chancen zuließ. Für den FWK war es der sechste Folgesieg.