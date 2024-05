Burghausen trennt sich von neun Spielern

Der SV Wacker Burghausen gibt am Saisonende neun Spieler des aktuellen Kaders ab, und zwar Viktor Miftaraj, Dennis Schmutz, Kenneth Sigl, Edin Hyseni, Brajan Begotaraj, Thomas Winklbauer, Andrej Pavlovic, Emin Salispahic und Alexander Bazdrigiannis. Anhand der nackten Zahlen reißt wohl Winklbauer die größte Lücke, denn der 25-jährige Angreifer kam in der laufenden Saison auf 9 Tore in 20 Regionalliga-Spielen. Auch Schmutz stand 20-mal auf dem Feld. Miftaraj (31) und Siegl (26) brachten es sogar auf mehr Einsätze.